به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که دومین چهار ساله ریاستش بر فدراسیون فوتبال را سپری می کند، طی روزهای گذشته با هجمه ای از انتقادات مواجه بود که گروهی با مطرح کردن بحث تخلفات صورت گرفته در اساسنامه فدراسیون فوتبال، به دنبال حاشیه سازی برای وی هستند تا شاید کار را به برکناری رئیس بکشانند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که کفاشیان روز پنجشنبه در جلسه ای با کارلوس کی روش با وی برای ادامه همکاری به توافق نهایی دست یافت.

ضمن اینکه علی کفاشیان به تازگی به عنوان رئیس کمیته تغییر ساختار فوتبال آسیا انتخاب شده و روز 25 مرداد دومین جلسه این کمیته را برگزار کرد. گرفتن این پست و اتفاقاتی که این روزها پیرامون فدراسیون فوتبال رخ داده است بهانه ای شد تا با رئیس این فدراسیون گفتگو کنیم.

چشم انداز فوتبال آسیا را ترسیم می کنیم

علی کفاشیان در ابتدای گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد اختیارات و وظایف کمیته تغییر ساختار فوتبال آسیا گفت: این کمیته برای مشخص کردن استراتژی و چشم انداز فوتبال آسیا طراحی شده و در جلساتی که داریم پیرامون نقایص و کمبودهایی که در فوتبال این قاره وجود دارد بحث و تبادل نظر خواهیم کرد. ضمن اینکه برخی موارد نیاز به تغییرات و اصلاحات دارد که در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد.

اولین پیشنهاد را ایران داد

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه این کمیته پنج عضو دارد و یک نماینده از یوفا و یک نماینده از کنفدراسیون آسیا نیز این پنج نفر را همراهی خواهند کرد ادامه داد: ما نیاز داریم که در برخی کمیته ها بازنگری هایی صورت بگیرد تا از این طریق جلوی مسائلی مثل تبانی و حق کشی در فوتبال و مسائلی نظیر این گرفته شود. به عنوان مثال بنده در اولین پیشنهادم به این کمیته خواستار این شدم که یک اساسنامه کلی برای همه کشورها در نظر گرفته شود که در کلیات شبیه هم باشد و قاره آسیا بتواند از این طریق به یک وحدت رویه دست پیدا کند.

برنامه های زیادی برای فوتبال آسیا داریم

کفاشیان در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر به تشریح بیشتر وظایف این کمیته اشاره کرد و افزود: کار این کمیته بسیار سنگین است. ما باید چارچوب های کلی را مشخص کنیم. مثلا قصد داریم در ساختارسازی برای فوتبال آسیا توجه ویژه ای به فوتبال بانوان و تیم های پایه داشته باشیم. باید بیشتری مطالعه کنیم تا بتوانیم طرح های خوبی را برای فوتبال قاره در نظر بگیریم. طبیعتا تغییراتی که در این مورد صورت می گیرد همه براساس اساسنامه فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد بود و در این چارچوب حرکت خواهیم کرد.

اساسنامه ها هر سال اصلاح می شود

وی با اشاره به اتفاقاتی که پیرامون اساسنامه فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا رخ می دهد، خاطرنشان کرد: برخلاف تصوراتی که وجود دارد اساسنامه همه کشورها هر سال مورد بازنگری و تغییرات قرار می گیرد تا آنها بتوانند بهترین شرایط را برای ادامه فوتبال در نظر بگیرند. در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم این اتفاق هر سال رخ می دهد و برخی موارد بازنگری می شود تا مشکلی وجود نداشته باشد.

هدف حاشیه سازان را نمی دانم

رئیس فدراسیون فوتبال سپس به اتفاقاتی که طی روزهای گذشته پیرامون اساسنامه فدراسیون ایران رخ داده و مسائلی که از سوی برخی مخالفان مطرح شده به خبرنگار مهر گفت: هدف این حاشیه سازیهای را نمی دانم. به هر حال بالاترین مقام تصمیم گیر برای فوتبال مجمع است و کسی به صورت انفرادی نمی تواند در این مورد اظهار نظر کند. مجمع ما 74 عضو دارد که می توانند به صورت کتبی از فدراسیون فوتبال درخواست تغییر در موارد مورد نظرشان را ارائه کنند.

اینها جزو مجمع نیستند!

علی کفاشیان ادامه داد: حاشیه هایی که این روزها ایجاد شده از سوی افرادی است که عضو مجمع نیستند و به صورت انفرادی می خواهند مسائلی را مطرح کنند که با واقعیت فاصله دارد. اگر اینها عضو مجمع بودند می توانستند به صورت کتبی موارد مدنظرشان را ارائه کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد. وقتی کسی به صورت کتبی درخواستی را مطرح می کند فدراسیون دو کار را انجام می دهد. اول اینکه آن را به اعضای هیات رئیسه ارائه کند و دوم اینکه آن را به مجمع ببرد تا پیرامونش تصمیم گیری شود.

این نظرات هیچ اعتباری ندارد

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر به بی اهمیت بودن نظرات برخی افراد اشاره کرد و گفت: کسانی که خارج از مجمع هستند و چنین حرف هایی را مطرح می کنند به دنبال اهداف خاص خودشان هستند. این نظرات هیچ اعتباری ندارد. ما باید روال قانونی و عادل کار را دنبال کنیم و داریم این کار را هم می کنیم. فیفا و AFC بالاترین مقام تصمیم گیری در فوتبال هستند و ما هم با این دو نهاد هماهنگ هستیم. اگر اساسنامه مغایریتی با این دو نهاد داشته باشد قطعا برطرفش می کنیم.

فکر دو سال بعد باشند

علی کفاشیان با تاکید بر اینکه دو سال دیگر از ریاستش بر فدراسیون فوتبال باقی مانده است، گفت: هر کسی تغییرات فدراسیون فوتبال را مد نظر قرارداده است باید به فکر دو سال دیگر باشد. ما که نمی توانیم سرخود کاری کنیم. باید همه چیز روال قانونی اش را طی کند و ابتدا به هیات رئیسه برود و سپس به مجمع. برخی ها می خواهند در روند کار ما اخلال ایجاد کنند که فعلا در این دو سال کاری از پیش نخواهند برد و باید به فکر دو سال بعد باشند.

وقتی رفتم قدرم را می فهمند

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: این افراد می خواهند برای فدراسیون فوتبال در راهی که پیش می رود مزاحمت ایجاد کنند اما من مثل آنها نیستم و هر وقت از فوتبال رفتم دیگر در مورد مدیریت آن صحبت نخواهم کرد. وقتی رفتم قدر من و کارهایی را که انجام داده ام خواهند فهمید. الان تیم های ملی در همه رده های پایه فعال هستند و اردوها و برنامه هایشان را پشت سرمی گذارند. بالاخره ما هم باید روزی جایمان را به جوانها بدهیم.

خیال کی روش را راحت کردیم

رئیس فدراسیون فوتبال از قطعی بودن قرارداد کارلوس کی روش خبر داد و گفت: ما اولویت ها را برای کی روش مشخص کرده ایم. همانطور که قبلا هم گفته ام اولویت اصلی فدراسیون فوتبال حضور در جام جهانی 2018 روسیه است. ما می خواهیم حضور قدرتمندانه ای در این مسابقات داشته باشیم. به همین خاطر خیال کی روش را از بابت ماندن راحت کرده ایم. قرارداد او تا پایان جام جهانی خواهد بود. البته جام ملت های آسیا هم برای ما اهمیت دارد اما اولویت مان جام جهانی است.

کی روش را برکنار کنیم باید خسارت بدهیم

مرد شماره یک تصمیم گیری در فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که اگر کی روش به همراه تیم ملی نتواند در جام ملت های آسیا انتظارات را برآورده کند تکلیف او چه خواهد شد گفت: درست است که اولویت ما جام جهانی است اما اگر این اتفاق رخ دهد می توانیم کی روش را کنار بگذاریم اما باید خسارت او را بدهیم. همانطور که کی روش هم اگر بخواهد قراردادش را فسخ کند باید خسارت فدراسیون فوتبال را بدهد.

خواسته ایم تیم ملی را جوان کند

علی کفاشیان انتظار اصلی اش از کارلوس کی روش را جوانگرایی در تیم ملی عنوان کرد و افزود: از او خواسته ایم برای حضور در جام ملت های آسیا تیم ملی را جوان کند تا این تیم بتواند برای حضور در مقدماتی جام جهانی کاملا آماده شود. به هر حال برای موفقیت در جام ملت ها هم پاداش هایی را در نظر گرفته ایم که در صورت قرار گرفتن تیم ملی روی سکو این پاداش را به کی روش خواهیم داد. با این حال ما عملکرد تیم ملی برایمان خیلی اهمیت دارد و باید شرایط را بررسی کنیم.

مشکلی برای تامین بودجه قرارداد کی روش نداریم

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا فدراسیون برای پرداخت قرارداد کی روش مشکل مالی خواهد داشت؟ گفت: امسال که مشکلی در این زمینه وجود ندارد. به هر حال ما پولی را که از فیفا می گیریم می توانیم در همین زمینه هزینه کنیم. با این حال برای سال های آینده باید برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم بهتری شرایط را فراهم کنیم. قرارداد ما با شرکت فناپ امسال تمام می شود و هنوز وارد مذاکرات جدیدی نشده ایم. با این حال خدا بزرگ است و برای سالهای آینده هم تدبیر خواهیم کرد.

از مواضع مان کوتاه نمی آییم

علی کفاشیان در بخش پایانی گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت حق پخش تلویزیونی گفت: قرار بود روز شنبه نشست نهایی را با مسئولان صداوسیما داشته باشیم که هنوز قطعی نشده است. با این حال فدراسیون هنوز بر سر مواضع قبلی قرار دارد و در صورتیکه نتوانیم بر سر مبلغ مورد نظرمان توافق کنیم اجازه ورود دوربین ها به ورزشگاه ها را نخواهیم داد. ما مبلغی بالای 100 میلیارد تومان را مد نظر داریم اما ممکن است در مذاکرات پایین تر از این هم بیاییم!