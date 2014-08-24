ایران تا سال 1600 گاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش موسسات معتبر بین‌المللی همچون سازمان اوپک و برتیش پترولیوم انگلیس، در شرایط فعلی ایران بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری (مجموع ذخایر نفت و گاز طبیعی) جهان است.



در حال حاضر حجم ذخایر گاز طبیعی ایران با افزایشی 200 میلیارد متر مکعبی نسبت به سال 2012 میلادی به 33.8 تریلیون متر مکعبی تا پایان سال 2013 میلادی افزایش یافته است که 2.5 تریلیون متر مکعب بیش از ذخایر گاز روسیه بزرگترین صادرکننده گاز جهان است.



ایران علاوه بر در اختیار داشتن بزرگ ترین ذخیره گاز طبیعی جهان، معادل ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام در اختیار دارد به طوری‌که هم اکنون ایران ۹.۳ درصد کل ذخایر نفتی جهان و ۱۹.۴ درصد کل ذخایر نفتی خاورمیانه را در اختیار دارد و از این لحاظ در جایگاه چهارم جهان قرار دارد.



بهمن سليماني معاون اكتشاف شركت ملي نفت ايران در تشریح آخرین وضعیت ذخایر نفت و گاز طبیعی در کشور، گفت: در حال حاضر ايران از نظر حجم اكتشافات نفتي رتبه نخست در بین کل کشورهای جهان را در اختیار دارد.



این مقام مسئول با اعلام اینکه ايران تا 60 سال آينده نفت خام و تا 200 سال ديگر گاز طبیعی دارد، تصریح کرد: ايران از نظر ذخيره اكتشافات نفتي در جهان رتبه برتر دارد، به طوری که در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2006 و 2006 تا 2012 میلادی به ترتيب موفق به كسب رتبه نخست جهاني در زمينه اكتشافات گاز و نفت شد.



سليماني شانس موفقيت حفاري اكتشافي در ايران را بيش از استانداردهای جهاني اعلام كرد و افزود: هم اكنون شانس موفقيت حفاري اكتشافي در ايران بيش از 70 درصد است، ضمن اينكه در سال 1391 موفق شديم شانس اكتشاف را با يك ركورد جديد تا 90 درصد ارتقا دهيم.



معاون اكتشاف شركت ملي نفت ايران افزود: با توجه به اينكه ساختارهاي زمين شناسي روز به روز در حال پيچيده تر شدن هستند، نياز به تخصص و كسب مهارت بيش از پيش كه با ساختارهاي ساده روبه رو بوديم، از این رو برگزاری دوره هاي آموزشي داخلي و خارجي براي افزايش دانش نيروي انساني در دستور کار قرار دارد.



به گزارش مهر، بر اساس آخرین گزارش برتیش پترولیوم پس از ایران با 33.8 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، روسیه با 31.3 تریلیون متر مکعب، قطر، ترکمنستان (17.5 تریلیون متر مکعب) و ایالات متحده آمریکا (9.3 ترلیون متر مکعب) در ردیف دیگر کشورهای بزرگ دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان قرار گرفته اند.



علاوه بر این در این گزارش آمده است: ذخيره نفتي جهان با توجه به روند كنوني مصرف، براي 53 سال آينده پاسخگوي نياز كشورهاي مختلف جهان خواهد بود.