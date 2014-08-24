پروژه های آبخیزداری حوزه خنار سرخه پایان یافت/ 10 پروژه آبخیزداری استان سمنان آماده افتتاح

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی نوچه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن اشاره به اتمام پروژه های آبخیزداری حوزه خنار شهرستان سرخه اظهار داشت: این پروژه ها برای کنترل رسوب سیلاب ها و نفوذ به منابع آب زیر زمینی احداث شده اند.

وی با اشاره به این موضوع که این پروژه با اعتبار مصوب بالغ بر هشت میلیارد ریال برای جلوگیری خسارات و کنترل سیلاب های ورودی به روستاهای و تغذیه آبهای زیرزمینی در امام زاده عبدالله-ایج اجرا شده است، افزود: این امر در قالب پروژه های آبخیزداری شامل عملیات مکانیکی و بیولوژیکی اجرا شده است که باتوجه به خشکسالی اخیر امید است این پروژه موجب تغذیه سفره آب زیرزمینی و کاهش خسارات سیل و جبران کمبود آب کشاورزان منطقه شود.

سیلابهای فصلی منبع مناسبی برای تغذیه آبهای زیر زمینی

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: طرح های آبخیزداری در دو مقوله اقدامات مکانیکی و بیولوژیکی فعالیت های احیای پوشش در این حوزه برای اولین سال از سرشاخه های حوزه خنار که یک منطقه حفاظت شده است آغاز شد.

نوچه اظهار داشت: با توجه به اینکه استان سمنان در حاشیه کویر مرکزی قرار گرفته است که در صورت استفاده نکردن بهینه از سیلابهای فصلی برای تغذیه آبهای زیر زمینی، این نعمت خدادادی از این منطقه خارج و به کویر ریخته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در صورت حمایت مسئولان و تامین اعتبار لازم این توان رادارد تا عملیات آبخیزداری در مساحت و حجم عملیات بیشتر انجام وظیفه کند.

10 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در استان سمنان آماده افتتاح شد

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین از آماده بودن 10 پروژه این اداره برای افتتاح در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژه ها در بخش های مختلف و با هزینه بیش از 19 میلیارد ریال اجرا شده است.

نوچه اجرای 9 بند سنگ و ملات در شهرستانهای سرخه، آرادان، میامی، گرمسار، دامغان، شاهرود و سمنان را از جمله این پروژه ها برشمرد که با هدف ذخیره سازی آبهای سطحی و تغذیه سفره های زیرزمینی در این مناطق احداث شده است.

وی نهالکاری ارس در منطقه کولیم مهدیشهر را از دیگر طرح های افتتاحی در هفته دولت برشمرد و افزود: این طرح نیز با هدف تقویت پوشش گیاهی و حفظ گونه با ارزش ارس در این منطقه ایجاد شده است.

آفت "ارس واش" تهدیدی جدید برای جنگلهای استان سمنان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر نیز در این نشست با اشاره به وجود 150 هزار هکتار جنگل ارس در این استان گفت: 40 درصد از این جنگل ها آلوده به بیماری "اورس واش" هستند که منطقه را تهدید می کند.

حمید رضا عبدوس خسارت این بیماری به جنگل های ارس را سنگین دانست و اظهار داشت: بیماری مذکور که در دوره خشکسالی فعلی تشدید نیز شده است به تدریج باعث خشک شدن درختان اورس می شود.

وی اورس واش را بیماری نیمه انگلی خواند و گفت: این بیماری در یک دوره بلندمدت باعث از بین رفتن درختان اورس که از رشد کندی برخوردارند می شود.

مبارزه با بیماری "اورس واش" در 65 هکتار از جنگل های شهرستان مهدیشهر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر با اشاره به اینکه مبارزه با این بیماری باید به صورت مکانیکی صورت گیرد اظهار داشت: 65 هکتار از جنگل های شهرستان مهدیشهر با 80 میلیون ریال اعتبار امسال تحت پوشش مبارزه با این بیماری قرار گرفته است.

عبدوس کمبود اعتبارات و واقع شدن درختان اورس در مناطق صعب العبور را مشکل اساسی در مبارزه با این بیماری برشمرد و افزود: برای مبارزه با این بیماری به ویژه در شرایط فعلی که خشکسالی منطقه را فراگرفته نیازمند مساعدت مسئولان استان سمنان هستیم.

اغلب درختان اورس استان سمنان 200 سال به بالا قدمت دارند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر یادآور شد: اورس، اُرِس یا هُرس (در گویش های مختلف ایران نام آن متفاوت است) گونه ای سرو است محل رویش این گیاه مناطق کوهستانی مرتفع و سنگی با ارتفاع بیش از دو هزار و ٥٠٠ متر و در اغلب اراضی رشته کوه های البرز و زاگرس و کوهستانی دیده می شود.

وی افزود: اورس درختی بسیار مقاوم و سازگار با هر نوع آب و هوایی است و دارای برگ هایی چون دیگر گونه های سرو بوده و بسیار بوی تندی دارد و. بسیار دیر رشد است و از جمله درختان حفاظت شده به شمار می آید که قطع آن ممنوع است.

عبدوس خاطرنشان کرد: درختان اورس دارای رشد بسیار کندی است به طوریکه به گفته کارشناسان سالانه بین یک تا دو سانتیمتر رشد می کند و اغلب درختان اورس در استان سمنان دارای قدمت 200 سال به بالا هستند.