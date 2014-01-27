تداوم خشكسالي در استان سمنان/ كاهش 61 درصدی بارندگی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسني غربا صبح دوشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان سمنان در محل استانداری با اشاره به اينكه تمام شهرستان های استان سمنان در وضعیت خشکسالی شدید قرار دارند اظهار داشت: متوسط سالانه بارندگی در استان بین 130 تا 150 میلی متر است و امسال به دلیل کاهش بارندگی ها در کشور، 9 استان در وضعیت خشکسالی شدید به سرمی برند که سمنان نیز در همین وضعیت قرار دارد.

وضعیت بسیار شدید خشکسالی در شرق استان سمنان

سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان با اعلام اين مطلب كه بخش های شرقی استان به علت کاهش شدید بارندگی ها، در وضعیت خشکسالی بسیار شدید قرار دارند گفت: بر این اساس، خشکسالی بسیار شدیدی در مرکز و غرب و در سمنان و شهمیرزاد خشکسالی عادی داریم.

حسنی غربا افزود: امسال شاهرود و دامغان بیشترین میزان کاهش بارندگی و سمنان و شهمیرزاد کمترین میزان کاهش بارندگی نسبت به پارسال و بلندمدت را داشته اند.

وی گفت: امسال شاهرود، بیارجمند و میامی شدیدترین وضعیت خشکسالی را در بین شهرهای استان سمنان دارند.

ضرورت استفاده از روش های نوین آبیاری در کشاورزی

سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه تغییر اقلیم از تبعات کاهش بارندگی است، اضافه کرد: افزایش دما، کاهش رطوبت، کاهش بارندگی و پوشش ابر و خشکسالی های شدید از آثار تغییر اقلیم خواهد بود.

حسنی غربا ادامه داد: تغییر حالت بارندگی ها از حالت مداوم به شدید و منقطع از دیگر مسایل به جامانده از تغییر اقلیم است که باعث ایجاد روان آب بر سطح زمین شده و نفوذ آب در خاک نیز کاهش می یابد.

وی با بيان اينكه اگر تا پایان سال زراعی امسال بارندگی به شکل اوليه نشود بازهم با خشکسالی روبرو هستیم، گفت: مسایلی نظیر افزایش جمعیت شهری، افزایش مصرف آب شهری و روستایی، کشاورزی و صنعتی بر ادامه روند خشکسالی تاثیر دارد.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان استفاده از روش های نوین آبیاری کشاورزی به این دلیل که در روش سنتی تا 40 درصد هدررفت آب وجود دارد، تقویت بخش مطالعاتی اجرای پروژه های عمرانی، اعطای تعرفه یارانه ویژه برق به مناطق کویری و گرمسیری در معرض خشکسالی با هدف کاهش مصرف کولرهای آبی، جلوگیری از تخریب مراتع و اشاعه فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی را از راهکارهای مدیریت منابع آب برشمرد.

پنج هزار و 257 میلیارد ریال خسارت خشكسالي به بخش کشاورزی استان سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیزدر این نشست خسارتهای ناشی از خشکسالی سال زراعی را در این استان پنج هزار و 257 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:برای جبران این خسارت در بخش های مختلف، به یک هزار و 70 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های عمرانی و چهار هزار و 180 میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیاز است.

سید مجید موسوی با اشاره به کاهش 54 صدی بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به میانگین درازمدت، خاطرنشان کرد: کاهش تولید محصولات کشاورزی، افزایش تلفات دام، کاهش دام مولد و افزایش روند تخریب مراتع و فرسایش خاک اصلی ترین آثار خشکسالی برای بخش کشاورزی است.

وی خسارت بخش عشایر از خشکسالی امسال را 14 میلیارد و 660 میلیون ریال ذكر و تصریح کرد: خسارت خشکسالی به مراتع امسال 760 میلیارد ریال برآورد شده و به دلیل کاهش بارندگی 42 درصد کاهش تولید علوفه پیش بینی می شود.

کاهش 120 تن تولید شیلات در استان سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با پیش بینی کاهش 120 تن تولید شیلات در سالجاری زراعی، خسارت این بخش ناشی از خشکسالی 12 میلیارد ریال است.

موسوي گفت: امسال با کاهش 78 تن تولید عسل در استان سمنان، بیش از 19 میلیارد ریال به بخش زنبورداری و تولید عسل خسارت وارده شده است.

وی با پیش بینی تلفات پنج درصدی دام سبک، دو درصدی دام سنگین و پنج درصدی شتر به دلیل خشکسالی سالجاري، افزود: خسارت به بخش دام های سبک و سنگین و شتر 148 میلیارد ریال برآورد می شود.

موسوي استفاده از گونه های گیاهی مناسب و مقاوم در برابر خشکسالی، تغییر روشهای کشت، استفاده از روشهای بهینه مصرف آب، افزایش خدمات بیمه گری و مهلت دهی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی را از پیشنهادهای خود برای کاهش خسارت خشکسالی برای بخش کشاورزی عنوان کرد.

كاهش 61 درصدی بارندگی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان نيز در اين نشست با اشاره به آمارهای به دست آمده از 70 ایستگاه باران سنجی این شرکت، گفت: بارندگی امسال نسبت به پارسال 61 درصد و نسبت به میانگین درازمدت 46 درصد کاهش داشته است.

اتابك جعفري میزان متوسط بارندگی در این استان را سالانه 120 میلیمتر، میزان تبخیر را 107 میلیمتر و میانگین سالانه دما را 17 درجه سانتی گراد عنوان کرد.

وی با اشاره به تامین 75 درصد آب مصرفی استان سمنان از سفره های آب زیرزمینی، اظهار داشت: هشت درصد از مصرف آب مربوط به آب شرب شهری و روستایی، دو درصد برای بخش صنعت و 90 درصد نیز مربوط به بخش کشاورزی و خدمات است.

برداشت بیش از ظرفیت آبهای زیرزمینی در استان سمنان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان با اشاره به ظرفیت 770 میلیون مترمکعبی آبهای زیرزمینی و 350 میلیون مترمکعبی آبهای سطحی در استان سمنان، ادامه داد: بهره برداری فعلی از آبهای زیرزمینی 905 میلیون مترمکعب است که با برداشت بیش از ظرفیت آبهای زیرزمینی مواجه هستیم که آثار مخربی به دنبال دارد.

جعفري اختلاف میزان تخصیص پروانه و میزان واقعی برداشت آب از چاه ها را از معضلات بخش آب استان سمنان عنوان و تصریح کرد: برداشت آب بسیار کمتر از تخصیص آن است که باید اصلاح شود تا در تقسیمات کشوری حق استان سمنان از میزان برداشت ضایع نشود.