شایعات خطرناک تر از زلزله/ ماموران قلابی هلال احمر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهری ظهر یکشنبه در آبدانان افزود: ماموران ناجای این شهرستان در پی گزارش های مردمی و مراقبت عناصر اطلاعاتی این کلاهبرداران را هنگام ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر کردند.



وی ادامه داد: این افراد با پوشیدن کاور مخصوص کارکنان جمعیت هلال احمر چادر ، مواد غذایی و مایحتاج زندگی زلزله زدگان را به سرقت می بردند.

درخواست از وزیر راه برای آغاز عملیات ساخت و ساز در مناطق زلزله زده ایلام

عمران علیمحمدی نماینده مردم ایلام از وزیر راه و شهرسازی نیز درخواست کرد که نسبت به شروع عملیات ساخت و ساز در مناطق زلزله‌زده جنوب استان اقدام کند چرا که سرما در راه است.

ارائه تسهیلات به زلزله دگان مورموری، آبدانان، دهلران برای بازسازی

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امر در جلسه هئیت دولت با بیان اینکه زلزله چند روز گذشته در آبدانان تلفات جانی نداشت گفت: متأسفانه از جهت تخریب ساختمانی خسارات بسیاری وارد شده و باید بیش از چهار هزار واحد مسکونی نوسازی شود، ضمن اینکه ۷ تا ۸ هزار واحد مسکونی در این زلزله خسارات کمتری دیده‌اند ولی تمامی آنها نیازمند تعمیرات است.

آخوندی با اشاره به اینکه از هفته گذشته بنیاد مسکن اقدام به آمارگیری خانه به خانه کرده است، افزود: با اعلام نتایج آمارگیری ما سریعاً اقدام به بازسازی واحدهای تخریب شده می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در حال حاضر اقدامات لازم جهت اسکان اضطراری صورت گرفته و با ارائه کمک‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی اقدام به مقاوم سازی واحدهای مسکونی می‌کنیم. در همین هفته برنامه‌های لازم جهت میزان کمک به واحدهای مسکونی تصویب می شود.

شایعات خطرناک تر از زلزله در آبدانان و مورموری

متاسفانه شایعه پراکی در بین مردم زلزله زده آبدانان و مورموری به حدی بالا رفته که از خود زلزله خوطرناک تر شده است و از جمله آنها پخش شایعه های عجیب و غریب و ارسال پیامک های دروغین و بی اساس در طول روزهای نخست زمین لرزه است که بر اضطراب و نگرانی اهالی آبدانان و مورموری افزوده بود که نمونه ها آن آمدن زلزله ای به بزرگی هشت ریشتر در فلان ساعت، کندن صدها قبر برای کشته شدگان زلزله آینده، آمدن تعداد 40 روحانی برای اقامه نماز میت بر اجساد کشته شدگان زلزله آینده و...

زنان مورموری برای پخت نان آستین بالا زدند

این چند روزی که در شهر مورموری پدیده مهلک زلزله بوجود آمده است، به طور کامل نان این برکت سفره، به دلیل پخت نکردن نانوایی های سطح شهر رخت بر بسته و مردم محروم مورموری به خوردن برنج و حبوبات آن هم بدون نان روی آورده اند.



به طوری که مردم از مسئولان به دلیل نبود نان در سطح شهر گله مند شده اند و خواستار توزیع آرد در بین شهروندان مورموری شده اند تا خودشان دست به پخت نان بزنند.







همچنین عده ایی نیز از نبود میوه و سیب زمینی و ..... در سطح شهر گله مند هستند.