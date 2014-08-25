به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش که طی روزهای گذشته صحبت های زیادی در مورد تمدید یا قطع همکاری اش با فدراسیون فوتبال مطرح شده است، پیش از ظهر امروز راهی فدراسیون فوتبال شد و در جلسه‌ای با علی کفاشیان که چند ساعت طول کشید شرکت کرد اما این نشست منجر به امضا نهایی قرارداد نشد.

این اتفاق در حالی رخ داده که طی روزهای گذشته دخالت وزارت ورزش و جوانان در تمدید قرارداد کی روش به طور غیرمستقیم اعلام شده است. ضمن اینکه امروز دوشنبه هم اعلام شد کی روش برای مشخص شدن وضعیتش روز سه شنبه به وزارت ورزش و جوانان خواهد رفت.

اما محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان که به اصفهان سفر کرده است به این امر واکنش نشان داد. وی در این باره به خبرنگاران گفت: برای من سرمربی تیم ملی کشتی، اسکیت یا اسکواش هیچ تفاوتی با کارلوس کی‌روش ندارد.

وی افزود: به هر حال مسئولان فدراسیون فوتبال باید درباره سرمربی تیم ملی فوتبال تصمیم‌گیری کنند و ما به تصمیمات آنها عمل می‌کنیم.

وزیر ورزش و جوانان بیان داشت: بعد از آنکه فدراسیون تصمیم خود را درباره سرمربی تیم ملی گرفت، همه به آن پایبند هستند و ما نیز همراه آنها هستیم.

محمود گودرزی با بیان اینکه در صورتی که مشکلی در این زمینه به وجود آید، درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر مسئولان فدراسیون فوتبال مرتکب اشتباهی شوند، ما در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنیم و در صورتی که نیاز شد با تشکیل مجمع، نسبت به تغییر رئیس اقدام می‌کنیم.