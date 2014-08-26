بازار خوب محصولات کشاورزی بوشهر در اتیوپی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر سه‌شنبه در جشنواره شهید رجایی با تبریک هفته دولت و روز کارمند، اظهار داشت: دولت به دنبال اعتدال و ایجاد امید و آرامش در کشور بوده است که در یکسال گذشته این مهم تا حدودی محقق شده و اغشار مختلف جامعه با دغدغه کمتری فعالیت می کردند.

استاندار بوشهر بیان کرد: از دید رهبر معظم انقلاب اعتدال عین اسلام است و ایشان در تمامی زمینه ها حامی دولت هستند و در جلسات مختلف این موضوع را به صراحت اعلام کرده است.

وی گفت: این دولت از نقد حمایت می کند و با آزادی بیان برای گروه های مختلف هنرمندان، رسانه ها، فرهنگیان و... خواستار ایجاد پویایی در جامعه است، چرا وقتی ذهن و کلام محدود نشود موجب بیان طرح های نو و جدید می‌شود.

سالاری با اشاره به اینکه شعار هفته دولت امسال بیانگر تاکید دولت بر آرامش و امید است، افزود: جشنواره شهید رجایی جهت تشویق و ارائه خدمات بهتر دستگاه های اجرایی است و عدم انتخاب یک اداره مبنی بر نفی تلاش های آنها نیست.

وی عنوان کرد: در سال آینده دو گزینه به ارزیابی های این جشنواره در استان اضافه می شود و آن نیز جذب مشارکت مردم یا بخش خصوصی و استفاده از منابع ملی است.

تربیت نیروهای جوان موجب سرعت در توسعه استان می شود

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در راستای رشد و توسعه استان دبیرخانه توسعه سرمایه گزاری در استان راه اندازی شده و طرح های خوبی نیز برنامه ریزی شده است که امیدواریم هر چه زود تر این پروژه ها اجرایی شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر در زمینه تربیت نیروی جوان ضعیف است، گفت: مدیران باید با تربیت نیروهای جوان و توانمند به توسعه استان در بخش های مختلف سرعت دهند.

سالاری بیان کرد: یکی از ظرفیت هایی که باید در استان از آن استفاده شود ، بخش خصوصی و حضور سرمایه گزاران در استان است ، آنها برای کمک به حل مشکل استان سرمایه گزاری میکنند ، مردم و مسئولین باید با آنها همراهی مناسب داشته باشند.

استاندار بوشهر اظهار داشت: با تعاملات با کشور های مختلف زمینه فعالیت های اقتصادی با قطر و اتیوپی صورت گرفته است که با این برنامه ریزی بازار محصولات کشاورزی استان بازار خوبی را در اتیوپی بدست می آورد.

کسب مقام اول تکریم ارباب رجوع توسط استاندارد بوشهر

مدیرکل استاندارد بوشهر در پایان این جشنواره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل استاندارد استان بوشهر، مقام اول تکریم ارباب رجوع را در جشنواره شهید رجایی این استان، کسب کرد.

محمدرحیم بهره‌مند افزود: از میان 90 دستگاه شرکت‌کننده در پانزدهمین دوره جشنواره شهید رجایی استان بوشهر که هر سال با هدف سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، اداره کل استاندارد استان بوشهر، برای اولین بار در بخش دستگاه‌های ارایه‌دهنده خدمات مستقیم حائز مقام اول شد.

وی اظهار داشت: نقش سازنده و همکاری و همیاری پرسنل استاندارد در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و کسب رتبه نخست را در این جشنواره، در وهله اول به عموم شهروندان و سپس به نیروهای خدمتگزار و پرتلاش مجموعه استاندارد بوشهر تبریک عرض می‌کنم.

بهره‌مند توجه ویژه دولت تدبیر و امید، ریاست سازمان ملی استاندارد و استاندار بوشهر را به مقوله استانداردسازی ارج نهاد و گفت: استاندارد، نیاز اساسی و بنیانی صنعت و تولید داخلی است و قدر مسلم، اهداف بلند سازمان ملی

استاندارد نیز به ویژه در سال‌های اخیر، بر پایه افزایش کیفیت تولیدات داخلی، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی و در نهایت، کسب رضایت حداکثری مردم عزیز ایران اسلامی استوار شده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر در پایان اظهار امیدواری کرد روند رو به رشد استانداردسازی در کشور، با سرعت بیشتری تداوم یابد.