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۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

مقیمی در تجلیل از خانواده های شهدای کارمند:

نقش کارمندان در موفقیت کشور انکارناپذیر است

نقش کارمندان در موفقیت کشور انکارناپذیر است

اراک- خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی نقش و حضور مقتدرانه کارمندان را در توسعه و خودکفانی کشور مهم دانست گفت: آنچه در حال حاضر در کشور به ثمر رسیده مرهون تلاش ها و فعالیت های شبانه روزی و بدون چشمداشت کارمندان در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از خانواده های شهدای کارمند و مدیران نمونه شهرستان محلات افزود: کارمندان نقش موثری را در توسعه و پیشرفت کشور در تمامی زمینه ها بر عهده داشته اند.

وی با اشاره به اینکه حضور فعال کارمندان در همه حوزه ها واضح و روشن است، ابراز کرد: کارمندان در تمامی زمینه و در دوران شکل گیری پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز با تلاش های چشمگیرشان نقش بی بدیلی را در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران داشته اند.

مقیمی با اشاره به اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس کارمندان حضور مقتدرانه ای را در جنگ داشتند، اظهار داشت: قشر کارمند در دوران جنگ به عنوان بسیجیان منضبط شناخته شده بودند و توانستند با شهادت و رشادت هایشان شهدای زیادی را تقدیم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمایند.

وی با بیان اینکه کارکنان نظام اداری امور جاری کشور را اداره می کنند، گفت: کارمندان با رفتار و اخلاق خوبشان، همچنین با اهتمام و جدیت موجب رقم خوردن موفقیت های بیشماری در کشور شده اند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: تمامی کارکنان و مسئولین دولت باید آرمان های انقلاب اسلامی و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی را سرلوحه برنامه های کاری خود قرار دهند و با اتحاد و همدملی کشور را در راستای دست یابی به توسعه همه جانبه یاری نمایند.

گفتنی است در پایان این مراسم از تعدادی از مدیران نمونه و خانواده شهدای دولت شهرستان محلات با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.
 

کد مطلب 2360316

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