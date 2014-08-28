نرخ تورم در استان مرکزی کمتر ازکشور است/ تکمیل بیمارستان خنداب از انتظارات مردم این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خنداب افزود: در حال حاضر دولت توانسته با کاهش نرخ متوسط تورم در کشور ، نرخ تورم را به 25/3 در صد در کشور برساند.

وی ادامه داد: این در حالی است که در استان مرکزی نرخ تورم 24.6درصد یعنی از نرخ متوسط کشوری نیز کمتر است.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه توجه به توازن منطقه ای از دیگر اولویت های دولت است که در حال اقدام است، ابراز کرد: امسال دولت برای ایجاد توازن منطقه ای به استان مرکزی حدود 70 میلیارد تومان را اختصاص داده است که از این میزان مبلغی نیز برای مناطق کمتر توسعه یافته همچون کمیجان و خنداب هزینه خواهد شد.

مقیمی با اشاره به اینکه در استان مرکزی نیز همچون سایر نقاط کشور همدلی خوبی بین مسئولین وجود دارد، اظهار داشت: در استان مرکزی تمام سعی ما بر این است تا قانون به صورت صحیح اجرایی شود، چرا که اعتقاد داریم اجرای قانون می تواند نظام را بیمه کند.

بهره برداری از 23 پروژه در هفته ی دولت در شهرستان خنداب

فرماندار خنداب هم در این جلسه گفت: عملکرد دولت تدبیر و امید سبب ایجاد امید و انگیزه در جامعه شده است.

حمید غیاثی افزود: در شهرستان خنداب با ایجاد تعامل سازنده بین تمامی مسئولین توانسته ایم توفیقات خوبی را در این شهرستان کسب کنیم.

وی ابراز کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 69 میلیارد ریال برای برنامه ریزی و توزیع اعتبارات به این شهرستان ابلاغ شده که از این میزان 73.5 در صد برای کارهای عمرانی، 14 درصد برای کارهای فرهنگی و 12.5 درصد برای طرح های اجتماعی صرف شده است.

فرماندار خنداب گفت: در هفته دولت 23 پروژه با میزان اعتبار بالغ بر چهار میلیارد تومان و اشتغالزایی 30 نفر به صورت مستقیم در این شهرستان به بهره بردرای رسیده است.

تکمیل و آماده سازی بیمارستان خنداب از انتظارات مردم این شهرستان

عضو شورای اسلامی شهر خنداب هم در این جلسه آماده سازی ، تکمیل و تجهیز بیمارستان این شهرستان را از انتظارات به حق مردم خنداب دانست.

عباس نظری ظهار داشت: با عنایت به اینکه بیشتر مردم این شهرستان کشاورز هستند، باید گفت رفع مشکلات کشاورزی آنها و ساماندهی و مدیریت منابع آب در این منطقه باید در اولویت های کاری مسئولین قرار بگیرد.

آغاز بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرستان خنداب در هفته ی دولت

در سفر استاندار به خنداب پروژه های عمرانی شهرستان به بهره برداری رسید. بر پایه ی این گزارش افتتاح میدان بسیج شهرستان خنداب با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال که از این میزان اعتبار 500 میلیون ریال از محل تملک دارایی های استان و یک میلیارد ریال هم از منابع داخلی شهرداری خنداب هزینه شده صورت گرفت.

همچنین بهره برداری از بلوار کشاورز این شهرستان هم با اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون ریال که از این میزان اعتبار حدود 500 میلیون ریال از محل تملک دارای های استان و باقی از منابع داخلی شهرداری این شهرستان تامین اعتبار شده مورد افتتاح قرار گرفت.

این بلوار به طول 400 متر و عرض 30 متر است.

راه اندازی فاز یک شرکت صنایع غذایی بهاران

با حضور استاندار مرکزی فاز یک شرکت صنایع غذایی بهاران خنداب در نوده افتتاح شد. این شرکت در بخش قره چای این شهرستان واقع شده است، مساحت آن 1500مترمربع ، زیر بنا 3هزار و 145 مترمربع، میزان تسهیلات پرداختی یک میلیارد و دویست میلیون تومان ، تسهیلات ثابت 920 میلیون تومان و سرمایه در گردش آن نیز 400 میلیون تومان می باشد.

صنایع غذایی بهاران دارای یک سردخانه بالای صفر درجه با ظرفیت سالانه 5 هزار تن و یک سردخانه بسته بندی گوشت به ظرفیت سالانه 5هزار تن می باشد. که تسهیلات تکمیلی این شرکت 600 میلیون تومان و تعداد اشتغال ایجاد شده در آن نیز 21 نفر می باشد.

شرکت صنایع غذایی بهاران از اعتبارات طرح توسعه ی بخش کشاورزی سال 90 بشمار می رود.