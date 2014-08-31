قرآن چشمه جوشان هدایت و رستگاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات سراسری قرائت، ترتیل، حفظ و تفسیر قرآن کریم وزارت جهاد کشاورزی صبح یکشنبه در سالن غدیر مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) جمکران برگزار شد.

در این مراسم پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی، طلایی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم به قرائت پیام وزیر جهاد کشاورزی پرداخت.

وزیر جهاد کشاورزی در بخشی از این پیام تاکید کرده است: این محفل، فرصت مغتنمی است که از جشمه جوشان هدایت و رستگاری قرآن کریم بهره‌مند شده و روح و روان خود را در زمزم زلال کلام الهی شست و شو دهیم.

محمود حجتی ادامه داد: همراهی با قرآن و خاندان نبوت و معدن علم و رسالت همچون دو بال توانمندی است که به همای سعادت توان پرواز می‌دهد و جدایی آن از دو از هم به مثابه شکستن بالی است که توان پرواز و اوج گرفتن را سلب می‌کند؛ باشد که در بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم عزت آل رسول را که مصداق بارز آن ولایت و ولایت مداری است، پاس بداریم.

در ادامه، آیت الله عالمی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که قطعا برگزاری این گونه مسابقات در راستای انس بیشتر با قرآن است، تصریح کرد: هرقدر با تلاوت قرآن و مفاهیم آن انس بیشتری داشته باشیم و زینب بخش محافل خود قرار دهیم، جامعه و زندگی شخصی ما معنوی تر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی با اشاره به این که ارتباط با قرآن، فضایل و برکات بسیار فراوانی دارد، گفت: باید با قرآن بیش از گذشته انس برقرار کرد تا بر دل و جان ما بنشیند.

حجت الاسلام والمسلمین خاک، مسئول برگزاری مسابقات نیز در سخنان کوتاهی با اشاره به اینکه این دوره مسابقات از چهارماه گذشته در چهار رشته قرائت، ترتیل، حفظ و مفاهیم کلید خورد، اظهار داشت: 336 نفر از خانواده هفتاد هزار نفری وزارت جهاد کشاورزی به مسابقات نهایی راه یافتند.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را تعمیق بخشی و انس بیشتر با قرآن کریم و تفسیر آیات برای افزایش ارتقای معنویت جامعه عنوان کرد و گفت: همچنین یکی از توصیه‌های رهبری تربیت بیست میلیون حافظ قرآن کریم بوده است و یکی از اهداف این مسابقات نیز تربیت حافظان و قاریان بوده است.

سخنران پایانی این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین آشتیانی، معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه بود که بر لزوم انس بیشتر با قرآن کریم تاکید کرد و گفت: برگزاری این گونه مسابقات موجب انس بیشتر با معارف قرآن کریم می شود.

به گزارش مرکز خبر حوزه، در پایان این مراسم، از برگزیدگان رشته های قرائت، ترتیل، حفظ و تفسیر تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

