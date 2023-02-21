مسابقات قرآن ایران نزد اهالی قرآن شناخته شده است

عبدالرحمان حردان ترتیل خوان سوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سی و نهمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم اظهار داشت: در ابتدا بگویم تهران یکی از شهرهای زیبای جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: درباره مسابقات لازم است بگویم مسابقات قرآن در سطح خوبی در حال برگزاری است و مدیریت برنامه‌ها و نحوه برگزاری این دوره از مسابقات بسیار خوب و دقیق در حال انجام است. هیأت همراه افرادی بسیار خوش برخورد و محترم هستند و به نظر سی و نهمین دوره از مسابقات قرآن کریم در بهترین حالت در حال برگزار است.

عبدالرحمان حردان با بیان اینکه مسابقات قرآن کریم در کشور ایران بهترین و بالاترین سطح مسابقات قرآنی است، عنوان کرد: مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران نزد اهالی قرآن شناخته شده است و هر کسی که در این مسابقات شرکت کند و مقام بیاورد در زمره اقویا و توانمندان در رشته‌های قرآنی محسوب می‌شود.

این ترتیل خوان سوری ادامه داد: برای اینکه افراد بتوانند در این دور از مسابقات شرکت کنند تمرینات بسیار سخت و دشواری را پشت سر گذاشته اند. بسیاری از آمادگی‌ها که حتی به صورت عادی برای مسابقات معمولی نیز اجرا نمی‌شود را ما انجام داده ایم و چون سطح مسابقات بسیار بالا است این مسابقات را بسیار خاص کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قرآن نور زندگی انسان است، گفت: انس با قرآن کریم باعث آسان شدن امور و شئون زندگی انسان می‌شود و من یکی از دلایل موفقیت خود را در عرصه‌های مختلف زندگی شخصی از جمله تحصیلات را انس با قرآن کریم می دانم. قرآن باعث شد در مراحل زندگی موفق تر باشم و به پیروزی‌های زیادی دست یابم اما هر زمان که از قرآن کریم دور شدم و از مداومت و ممارست با قرآن کریم فاصله گرفتم اوضاع زندگی شخصی ام به هم ریخت برای همین قرآن اثر مستقیمی با زندگی شخصی ام دارد.

عبدالرحمان حردان درباره تحصیلات خود گفت: تحصیلات آکادمی خود را در رشته فوق لیسانس مهندسی معماری گذراندم و شغل فعلی که دارم معلمی قرآن است.