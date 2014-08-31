انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهر یاسوج/ "وظیفه شناس" ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر یاسوج که شامگاه یکشنبه به میزبانی فرمانداری بویراحمد برگزار شد، اعضای جدید برای مدت یک سال انتخاب شدند.

در این نشست "شیروان وظیفه‌شناس" با کسب شش رای از 11 رای در سمت رئیس این شورا ابقا شد.

همچنین "هدایت اکبری" با شش رأی نیز به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج انتخاب و در سمت سابق خود باقی ماند.

در این جلسه "محسن مفتح" و "خدابخش امیری" نیز به ترتیب با کسب شش رأی از ۱۱ رأی به عنوان منشی اول و خزانه‌دار انتخاب شدند.

همچنین "زهرا زمانی" با کسب شش رأی به عنوان منشی دوم شورای اسلامی شهر یاسوج انتخاب شد.

در پایان این نشست هوشنگ یاری پور فرماندار بویراحمد بر همدلی هرچه بیشتر اعضای شورای شهر برای رفع مشکلات عدیده شهر یاسوج تاکید کرد.