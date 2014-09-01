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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۰۳

بچیروویچ:

صربستان مدعی قهرمانی است اما مقابل این تیم تسلیم نمی‌شویم

صربستان مدعی قهرمانی است اما مقابل این تیم تسلیم نمی‌شویم

سرمربی اسلوونیایی تیم بسکتبال ایران در خصوص بازی امروز این تیم مقابل صربستان گفت مقابل این تیم قدرتمند دست و پا بسته بازی نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال ایران یکشنبه شب با نتیجه 59 بر 70 مقابل برزیل در رقابتهای جام جهانی تن به شکست داد. ایران در روز نخست رقابتها با حساب 90 بر 60 مقابل اسپانیا تن به شکست داده بود.

تیم ایران امروز سه شنبه در روز سوم رقابتها با صربستان دیدار خواهد کرد.

"ممی بچیروویچ" در خصوص این بازی اظهار داشت: صرب ها مدعی صعود از گروه هستند اما ما مقابل آنها دست و پا بسته نخواهیم بود. بسکتبال آسیا هنوز با بسکتبال اروپا و آمریکا فاصله دارد اما ما در هر مسابقه سعی می‎کنیم بهتر بازی کنیم و به دنیا نشان دهیم که در ایران هم بسکتبال بازی می‌شود.

سرمربی تیم ملی در ادامه افزود: صربستان پس از آسیب دیدگی "میلوش تئودوسیچ" و "نناد کرستیچ" با مشکلاتی رو به رو شده چراکه این دو بازیکن برای این تیم معنای زیادی در بردارد. البته بازیکنان دیگر این تیم بازی خوبی را از خود به نمایش می‌گذارند.

بچیروویچ در پایان گفت: ما نیامده‌ایم اینجا که در جمع 16 تیم برتر قرار بگیریم. پس از رقابتهای جام جهانی، بازی‎های آسیایی را در پیش داریم که برای ما اهمیت بسیاری دارد.

 

کد مطلب 2361646

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