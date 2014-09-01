بسته 30 سال سینمای دفاع مقدس در دست تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسافرآستانه مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری گفت: موسسه رسانه های تصویری وظیفه انتخاب بهترین آثار سینمای دفاع مقدس در مقاطع مختلف و در نهایت دستیابی به آنها و فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم برای ارتقای کیفیت فیلم‌ها و ثبت‌شان در یک پکیج که قابل ارائه برای عموم علاقمندان باشد، بر عهده گرفت. در این مسیر جمعی از مطلعان و متخصصان و آگاهان سینمای دفاع مقدس اعم از تهیه کنندگان و کارگردانان گرد هم آمدند تا به ارزیابی آثار سی سال دفاع مقدس بپردازند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره فیلم مقاومت فرصتی ایجاد کرد تا دبیر این جشنواره زمینه مساعدی را برای جمع آوری بهترین آثار دفاع مقدس در سی سال گذشته فراهم آورد، بیان کرد: دبیر جشنواره فیلم مقاومت این وظیفه را به عهده موسسه رسانه های تصویری گذاشته و در واقع موسسه رسانه های تصویری بررسی آثار جنگ در سی سال گذشته را پذیرفت.

مسافر آستانه توضیح داد: در مجموع 10 عنوان فیلم سینمایی برگزیده از مقاطع مختلف تاریخی در سی سال گذشته انتخاب شد اما سختی کار بعد از انتخاب فیلم ها شروع شد چراکه بسیاری از آثار منتخب در حوزه سینمای دفاع مقدس قابلیت دسترسی و دستیابی نداشتند. بسیاری از این آثار به سختی تهیه شد ولی در نهایت کیفیت لازم را برای ارائه نداشتند بنابراین ما دوباره با مشاوره چند اثر را علی رغم میل باطنی کنار گذاشتیم و آثار دیگری را مشابه آن آثار جایگزین کردیم. البته درصدد هستیم تا بعدها در صورت دستیابی به نسخه های قابل توجه از آن آثار، این پک سینمای دفاع مقدس را ترمیم کنیم.

مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری گفت: بیشتر آثار انتخاب شده باید دوباره مراحل فنی را پشت سر گذاشته و برای کیفیت صدا و تصویر کار فنی روی آن انجام شود. این فیلم ها باید اسکن شود تا نسخه قابل دیدن آن برای عموم علاقمندان آماده شود. چند نسخه از این آثار منتخب مراحل اسکن و بازسازی را پشت سر گذشته و نسخه های دیگری در حال گذراندن مراحل تصحیح کیفیت هستند.

مسافرآستانه در پایان بیان کرد: امیدوارم همزمان با برگزاری جشنواره مقاومت پکیجی قابل توجه از منتخبان سی سال سینمای دفاع مقدس را به علاقمندان ارائه دهیم. فیلم های انتخاب شده از بین کارگردان های مربوط به جنگ از جمله ابراهیم حاتمی کیا و رسول ملاقلی پور است.