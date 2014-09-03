مبارزه با تروریسم نیاز به همکاری همه کشورهای منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با تدو جباریزده رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس گرجستان گفت: تحولات خوبی در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سالهای اخیر صورت گرفته و توسعه روابط میان مجالس ایران و گرجستان میتواند به گسترش همکاریهای فیمابین شتاب بخشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت رایزنیهای مستمر فیمابین در زمینه تحولات منطقهای و بینالمللی تصریح کرد: مسئله تروریسم مشکل بزرگی در منطقه میباشد و مبارزه با جریانهای افراطی و تروریسم نیاز به همکاری همه کشورهای منطقه دارد.
لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگونه محدودیتی در گسترش همکاریها با گرجستان قائل نیست، افزود: بسترهای مناسبی در بخشهای انرژی و صنایع در ایران و گرجستان جهت گسترش همکاریهای دو کشور وجود دارد که میتوان با فعال کردن بخشهای خصوصی فصل نوینی در روابط اقتصادی و تجاری فیمابین گشود.
در ادامه این دیدار تدو جباریزده رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس گرجستان با اظهار خشنودی از سفر به کشورمان با اشاره به سابقه تاریخی میان دو ملت گفت: ایران کشوری بزرگ در منطقه است و مقامات سیاسی و پارلمانی گرجستان بر توسعه مراودات سیاسی، اقتصادی و پارلمانی با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارند.
وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در منطقه افزود: تروریسم تهدید مشترکی برای هر دو کشور است که باید با گفت و گو و رایزنیهای مستمر به راه حل مناسبی برای مبارزه با آن دست پیدا کرد.
جباریزده در پایان با تاکید بر اهمیت توسعه مناسبات گرجستان با همسایگان به ویژه با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: گسترش همکاریهای دو کشور میتواند الگویی مناسب برای کشورهای منطقه باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله تروریسم مشکل بزرگی در منطقه میباشد و مبارزه با جریانهای افراطی و تروریسم نیاز به همکاری همه کشورهای منطقه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با تدو جباریزده رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس گرجستان گفت: تحولات خوبی در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سالهای اخیر صورت گرفته و توسعه روابط میان مجالس ایران و گرجستان میتواند به گسترش همکاریهای فیمابین شتاب بخشد.
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