اعلامی اسامی آثار بخش «غزه» جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های «غزه 85 مایل» به کارگردانی سعید صادقی،«موج بیداری» به کارگردانی شاهرخ کیوان نیا،«آسیایی ها به غزه می روند» به کارگردانی سعید فرجی، «مویه های کودکانه» به کارگردانی رضا محمدی، «اینجا غزه است» به کارگردانی سامرا مراد، «زخمی» به کارگردانی تحریه سعده، «میان مصر و غزه» به کارگردانی مابین نبیر، «اشک‌های غزه» به کارگردانی ویبکه لوکه برگ و «بانوی خانه» به کارگردانی ناصر بحمد از جمله فیلم‌های بخش «غزه» سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» است.

مجموع سخنرانی ها با موضوع مقاومت برگزار می شود

همچنین با خبر شدیم همزمان با برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت»، سلسله سخنرانی هایی توسط صاحب نظران، متفکران و علمای اسلامی در این رویداد فرهنگی و ارزشی طراحی و پیش بینی شده است.



سلسله سخنرانی ها در راستای گسترش تعامل هنرمندان و سینماگران با صاحب نظران و متفکران و علمای اسلامی هم چنین، فراهم آوردن زمینه تامل و تعمق در مباحث نظری در حوزه سینمای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درطول روزهای برگزاری جشنواره در تهران پیش بینی شده است.



مجموع سخنرانی ها درباره موضوعاتی چون «نسبت هنر و اخلاق در فرهنگ اسلامی»، «هنر متعالی، جهاد مقاومت»، «رسالت سینماگران انقلاب در برابر فرهنگ سلطه» و «آسیب شناسی سینمای انقلاب و دفاع مقدس» برگزار خواهد شد.

جشنواره فیلم «مقاومت» در 100 نقطه خراسان شمالی برگزار می شود



مسئول سازمان بسیج هنرمندان خراسان شمالی گفت: حداقل در 100 نقطه خراسان شمالی جشنواره فیلم مقاومت برگزار می شود.



حسن کریمی دلاور مسئول سازمان بسیج هنرمندان خراسان شمالی در خصوص اینکه جشنواره در کدام نقاط محروم این استان برگزار می شود، گفت: شهرستان «لوجلی»، «شهرستان راز و جرگلان»، «بام و صفی آباد»، «مانه و سملقان»، «جاجرم»، «سرداب و سرانی»، «گرمه»، «درق»، «رباط و گیفان» مناطق محروم و مرزی هستند که شاهد برگزاری جشنواره خواهند بود.



وی افزود: به اعتقاد ما موضوع دفاع مقدس موضوعی فراگیر به شمار می رود و لازم است جشنواره در مقیاس فراگیرتر برگزار شود. مضاف بر اینکه سردار یوسفعلی زاده هم تاکید داشتند هر سوله بسیج به عنوان یک سینما از آن استفاده شود و با امکانات حداقلی این برنامه در همه نقاط خراسان شمالی اجرا شود. حداقل اگر بر نامه ها برگزار نمی شود اما فیلم دفاع مقدس برای مردم نمایش داده شود.



این مسئول در مورد اینکه در کدام شهرها برای اولین بار این رویداد سینمایی برگزار می شود گفت: مانه و سملقان، راز و جرگلان، بام و صفی آباد، رباط، سرداب و سرانی وکوسه شهرهایی هستند که برای اولین بار شاهد برگزاری جشنواره «مقاومت» هستند.



کریمی با بیان اینکه تمام تلاشمان را می کنیم تا مردم عادی هم بتوانند از این رخداد استفاده کنند، گفت: به همین منظور مراسم افتتاحیه و اختتامیه برگزار می کنیم. نشست خبری، مصاحبه رادیویی و تلویزیونی، تبلیغات شهری و ستاد شهرستانی تشکیل می دهیم و همچنین از طریق فرماندهان پایگاه و حوزه های بسیج و تعامل بین قشری در اطلاع رسانی برای مردم عادی بهره می بریم.



وی در بخش دیگری از صحبت خود با اشاره به اینکه نمایش فیلم «چ» برای نمایش در سینماهای خراسان رضوی قطعی شده اما نام دیگر فیلم ها فعلا مشخص نیست، گفت: حداقل در 100 نقطه خراسان شمالی جشنواره فیلم «مقاومت» برگزار می شود.



وی در پایان در مورد همکاری نمایندگان مجلس و مدیران استانی و ارشاد برای برگزاری این جشنواره ملی گفت: تاکنون مدیرکل ارشاد همکاری لازم را با ما داشت و در ادامه قطعا همکاری های دیگر توسط رؤسا انجام می‌شوند.

فیلم های ارتش محور در جشنواره سال «مقاومت» حضور دارند

مسئولان برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» برای برگزاری باشکوه تر این دوره جشنواره و حضور پررنگ ارتش و ارتشی ها در این رویداد فرهنگی نشست مشترک برگزار کردند.



این نشست با حضور محمد خزاعی دبیر، محمد صنعتی قائم مقام دبیر و یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره با حجت الاسلام و المسلمین واحدی معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ در این نشست ابعاد برگزاری جشنواره در تهران، استان ها و شهرهای مختلف کشور تشریح شد.



حجت الاسلام و المسلمین واحدی با استقبال از برگزاری و گستردگی این رویداد فرهنگی بر مشارکت و همکاری ارتش جمهوری اسلامی در اجرای موفق تر این برنامه تاکید کرد و افزود: پتانسیل و ظرفیت هایی بالایی در ارتش وجود دارد که تاکنون در حوزه سینما به صورت درست بهره برداری نشده است.



وی ادامه داد: روابط عمومی و معاونت فرهنگی ارتش جمهوری اسلامی آمادگی هرگونه همکاری برای موفقیت این رویداد ارزشی را دارد.



به گفته وی، نیاز است همانگونه که در باره جایگاه و شان بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه هنر و سینمای دفاع مقدس پرداخته شده ؛لازم است نگاهی واقعی تر به شان و جایگاه ارتش و نقش مهم و سرنوشت ساز نیروهای ارتشی نیز در سینما و تلویزیون نیز پردخته شود.



خزاعی دبیر جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در این جلسه ضمن اشاره اهداف و ابعاد برگزاری دوره سیزدهم جشنواره مقاومت و فراگیری و گستردگی این اتفاق در سطح کشور و جهان به اهتمام جشنواره و فیلم های ارتش محور خبر داد: برنامه ریزی شده تا از دوره آتی جشنواره بخش جداگانه ای ویژه فیلم های ارتش محور در ساختار جشنواره مقاومت طراحی و تعریف شود.

غفاری: افتخار می کنم که «ابو زینب» در جشنواره مقاومت رونمایی می شود

علی غفاری کارگردان فیلم سینمایی«ابوزینب» درباره هدف گذاری مخاطب هنگام ساخت این فیلم سینمایی گفت: هدف اولیه از ساختن این فیلم سینمایی در درجه نخست نمایش این فیلم در کشورهای خاورمیانه به ویژه عرب زبان بود. اما توفیق حاصل شد تا این فیلم برای اولین در جشنواره مقاومت نمایش داده شود و این افتخاری برای من و گروه سازنده این فیلم است که رونمایی ابوزینب در جشنواره مقاومت باشد.



کارگردان فیلم ابوزینب درباره دیده شدن فیلم خود در این دوره از جشنواره گفت:من راجع به این مطلب که «ابوزینب» در چه بخش جشنواره بیشتر دیده می شود صحبتی نمی توانم بکنم و ترجیح می دهم کنار دوستان دیگر به تماشای فیلم های جشنواره بنشینم.

وی تصریح کرد: اما احساس بسیار خوبی دارم از اینکه این فیلم در دو بخش جشنواره هم مسابقه و هم بین الملل حضور دارد. همچنین فضای بسیار سالم ، صمیمی و ساده نسبت به جشنواره های دیگر درآن حاکم است که این بسیار برای من ارزشمند است. همین که این جشنواره به دور از باندبازی و لابی گری برگزار می شود جای بسی خرسندی است.



این کارگردان در ادامه در باره داستان«ابوزینب» گفت: قصه این فیلم به سال 1985 برمی گردد که ارتش اسرائیل به طرف بیروت حرکت می کند اما وارد خاک لبنان می شود و تا سال 2000 لبنان در اشغال نیروهای اسراییلی ست تا اینکه دراین سال لبنان را ترک می کند.داستان این فیلم راجع به خانواده ایست که بین سالهای 1985 تا 2000 سالهای اشغال در جنوب لبنان زندگی می کنند.به عبارت دیگر ما در فیلم ابوزینب مقاومت این خانواده لبنانی در شرایط اشغال را به تصویر کشیدیم.



غفاری در پایان ادامه داد: این فیلم به شکل مشخص درباره به جوانی به نام «ابوزینب» است که در لبنان به واسطه عملیاتی که انجام می دهد مشهور است و همه او را می شناسند. او در سالهای اشغال علیه ارتش اسرائیل عملیاتی را بر عهده می گیرد و....در واقع در پس نام ابوزینب رازی نهفته است که بعد از سال 2000 میلادی راز این نام فاش می شود . ما در فیلم ابوزینب از این راز پرده برداری می کنیم.