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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۳۳

بهادر مولایی به مسابقات وزنه برداری بازی‎های آسیایی می رسد

بهادر مولایی به مسابقات وزنه برداری بازی‎های آسیایی می رسد

ملی پوش دسته فوق سنگین وزنه برداری که در جریان رکورد گیری تیم ملی دچار آسیب دیدگی شده بود، مشکلی برای حضور در بازی‏‌های آسیایی اینچئون نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری- تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، بهادر مولایی با حضور در درمانگاه فدراسیون پزشکی ورزشی از سوی دکتر مددی، متخصص ارتوپدی تحت معاینه قرار گرفت. دکتر مددی پس از این معاینه اطمینان خاطر داد که وی دچار هیچ گونه پارگی عضله نشده و می‎تواند در اینچئون وزنه بزند.

وی تصریح کرد: این ملی پوش شایسته از ناحیه عضله چهار سر دچار مختصری کشیدگی شده است و با 30 جلسه فیزیوتراپی (روزانه سه جلسه) به شرایط عادی بازی خواهد گشت. با وجود این جهت اطمینان هرچه بیشتر این ورزشکار و بالا رفتن اعتماد به نفس او، قرار شد وی از زانوی راست خود نیز MRI بگیرد.

مولایی پس از معاینه ضمن ابراز خوشحالی از اینکه مصدومیتش جدی نیست اظهار امیدواری کرد که در اینچئون با کسب مدالی خوشرنگ برای ایران افتخار کسب کند.
 

کد مطلب 2363451

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