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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

توضیح معاون حقوقی استقلال در مورد رفع پلمب ساختمان باشگاه

توضیح معاون حقوقی استقلال در مورد رفع پلمب ساختمان باشگاه

معاون حقوقی باشگاه استقلال از پیگیری‌های این باشگاه نسبت به رای شهرداری تهران برای پلمپ ساختمان باشگاه استقلال خبر داد.

محسن بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت ساختمان باشگاه استقلال که از سوی شهرداری در حال پلمپ شدن بود بیان کرد: بحث پلمپ باشگاه استقلال با عنایت شهردار منطقه منتفی شد. این موضوع مربوط به سال 85 است که کمیسیون ماده 100 شهرداری رای آن را صادر کرده است.

وی افزود: بر اساس اعلام این رای ساختمان باشگاه مسکونی بوده و از آن استفاده تجاری می‌شود در حالی که چنین چیزی نیست و ما گفتیم باشگاه استقلال فرهنگی ورزشی بوده که 100 درصد سهام آن هم در اختیار دولت است. استقلال تیمی است که مردم با برد آن خوشحال می‌شوند و با باخت آن ناراحت خواهند شد. دولت برای این باشگاه هزینه می‌کند و بحث تجاری بودن در آن وجود ندارد بنابراین از نظر حقوقی مبنای آن اشتباه است.

معاون حقوقی باشگاه استقلال در خصوص پیگیری‌های خود یادآور شد: ما پیگیر این ماجرا هستیم تا موضوع را حل و فصل کنیم. قصد داریم شهرداری را متقاعد کنیم که ما هم با آنها همسو هستیم چرا که هم کار فرهنگی می‌کنیم و هم ورزشی. امیدوارم که این کارها به نتیحه برسد و بتوانیم هر چه زودتر این پرونده را ببندیم.

کد مطلب 2363657

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