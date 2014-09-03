بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولین جلسه هیات رئیسه فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: خوشحالم که به عنوان عضوی از این فدراسیون در نخستین جلسه هیات رئیسه شرکت کردم. ارزش شنا با توجه به اینکه در اسلام نیز به آن توصیه شده بسیار زیاد است و بر یادگیری آن تاکید شده است. امیدوارم ما نیز بتوانیم با تلاشی که می کنیم در رشد، پیشرفت و توسعه این رشته نقش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه به طور حتم به این فدراسیون کمک مالی خواهد کرد افزود: بدون شک به قول خود وفا می کنم و به عنوان اسپانسر از ورزشکاران این رشته حمایت خواهم کرد. ما برای هجدهمین دوره از بازی های آسیایی برنامه ریزی خود را آغاز خواهیم کرد و امیدوارم با همدلی و پتانسیل بالای هیات رئیسه بتوانیم در بازی ها و مسابقات آینده نتیجه خوبی کسب کنیم. من خودم پیشنهاد دادم از سه یا چهار شناگر حمایت کنم و اسپانسر آنها باشم و تا آخر خط نیز به قول خود وفادار خواهم ماند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص حل مشکل ساختمان باشگاه استقلال نیز عنوان کرد: حاشیه های استقلال را رسانه‌ها درست می کنند. مشکلی وجود نداشت. شهردار منطقه دو با دیدن تابلوی باشگاه استقلال پیش ما آمد و پس از احوالپرسی ساده رفت. من اینجا اعلام می کنم که مشکل ساختمان باشگاه استقلال صددرصد حل شده است.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان با بیان اینکه این باشگاه در بخش اسپانسر مشکلی ندارد عنوان کرد: به هر حال برخی محدودیت ها در مسائل مالی در ورزش قهرمانی احساس خواهد شد ولی ما سعی می کنیم از حداقل امکانات نهایت استفاده را ببریم.