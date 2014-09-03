آخرین تمرین تراکتورسازی قبل از عزیمت به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین بازی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران بین دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی برگزار می شود.

این دیدار که تقابل دو تیم محبوب سرخپوش کشور است، برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو کادر فنی تیم فوتبال تراکتورسازی تصمیم گرفته تا تمرینات دو روز پایانی حضور این تیم در تبریز قبل از عزیمت به تهران پشت درهای بسته برگزار شود. این تیم تمرین دیروز خود را به دور از چشم هواداران و خبرنگاران برگزار کرد و طبق برنامه، تمرین عصر امروز (چهارشنبه) سرخپوشان نیز پشت درهای بسته برگزار می شود.

تراکتورسازان قرار است با پرواز ساعت 09:25 فردا پنجشنبه عازم تهران شوند. طبق اعلام کادر فنی تیم تراکتورسازی، بازیکنان این تیم یک نوبت تمرین نیز قبل از دیدار با پرسپولیس انجام خواهند داد و طبق برنامه قرار است آخرین تمرین تراکتوری ها قبل از مصاف عصر آدینه ورزشگاه آزادی تهران، عصر فردا در تهران برگزار شود.

گفتنی است دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی از ساعت 18:50 روز جمعه 14 شهریور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.