سوآپ فرآورده نفتی متوقف شد/ ایران کریدور ترانزیت بنزین به عراق

سید حمید حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به توقف سوآپ فرآورده‌های نفتی از کشورهای همجوار به عراق، گفت: شرکت ملی پالایش و پخش نفتی هیچ گونه محدودیتی برای توقف سوآپ سوخت ایجاد نکرده بلکه به دلیل شرایط خاص امنیتی عراق سوآپ فرآورده نفتی به این کشور همسایه متوقف شده است.



عضو هیات مدیره اتحادیه فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه در طول چند ماه گذشته تاکنون در چندین نوبت مرزهای غربی کشور باز و بسته شده است، تصریح کرد: به دلیل فعالیت گروه تروریستی داعش در عراق شرکت‌های سوآپ کننده فرآورده های نفتی تمایلی برای سوآپ سوخت به عراق را ندارند.



این مقام مسئول با یادآور یانکه پیش از این سوآپ گازوئیل و گاز مایع از مسیر ایران به عراق و بالعکس انجام می شد، بیان کرد: علاوه بر این بخش عمده نفتای مورد نیاز صنایع پتروشیمی ایران توسط عراق وارد و تامین می شد.



حسینی با بیان اینکه پیش بینی می شود از مهر ماه سال جاری سوآپ فرآورده‌های نفتی به ویژه از کشورهای حاشیه دریای خزر رونق بگیرد، تبیین کرد: با توجه به برنامه‌ریزی وزارت نفت برای ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه‌های نیمه شمالی کشور، امکان انجام سوآپ و تامین سوخت مایع این نیروگاه‌ها وجود دارد.



عضو هیات مدیره اتحادیه فرآورده‌های نفتی ایران همچنین با اشاره به وجود بحران تامین بنزین در عراق و اقلیم کردستان عراق، گفت: شرکت های خصوصی امکان تامین بنزین مورد نیاز عراق با ترانزیت و یا سوآپ بنزین از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی را دارند.



وی با اشاره به محدودیت‌های ذخیره سازی بنزین در مبادی مرزی در غرب کشور، تاکید کرد: ایران باید از این فرصت برای ترانزیت و سوآپ بنزین به عراق و در اختیار گرفتن بخشی از بازار سوخت این کشور همسایه استفاده کند.



حسینی همچنین از آمادگی شرکت‌های خصوصی برای انجام سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر خبر داد و خاطرنشان کرد: شرکت ملی نفت ایران هنوز نرخ جدید سوآپی نفت خام از کشورهای حوزه دریای خزر را اعلام نکرده است.



بیژن زنگنه اخیرا در گفتگو با مهر در تشریح آخرین اقدامات برای از سرگیری سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر توسط ایران، گفت: دستوراتی را به منظور از سرگیری سوآپ نفت صادر کرده ام.



وزیر نفت با اعلام اینکه تمامی شرکت های سوآپ کننده نفت می توانند بر اساس شرایط جدید اقدام به سوآپ نفت از مسیر ایران بکنند، تصریح کرد: از سرگیری سوآپ نفت با حفظ منافع ملی انجام می‌گیرد اما قطعا برای از سرگیری این تجارت نفتی با مشکلاتی روبرو هستیم.



به گزارش مهر، جمهوری اسلامی ایران در طول 13 سال انجام سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر بیش از 254 میلیون بشکه نفت از مسیر ایران، نفت سوآپ شد که حدود 880 میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشت.



محمود آستانه عضو هیات مدیره شرکت نیکو اخیرا در گفتگو با مهر با اشاره به انجام مذاکرات با 4 تا 5 شرکت بین‌المللی به منظور از سرگیری سوآپ نفت، گفته است: بر این اساس مذاکرات اولیه با ویتول سوئیس انجام گرفته و این شرکت هم به منظور از سرگیری سوآپ نفت اعلام آمادگی کرده است.



مشاور وزیر نفت با اعلام اینکه شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی برای از سرگیری سوآپ نفت به دنبال تضمین‌هایی از شرکت ملی نفت ایران هستند که این عملیات را به یک باره قطع نکنند، تصریح کرده است: بسته به نوع و مدت زمان امضای قرارداد بسته‌های جدید تشویقی نفتی ایران نصیب شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی داخلی خواهد شد.

