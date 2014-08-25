شرایط جدید سوآپ نفت دریای خزر/ جزئیات مذاکرات گازی ایران-کویت

بیژن زنگنه در گفتگو با مهر در تشریح آخرین اقدامات برای از سرگیری سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر توسط ایران، گفت: دستوراتی را به منظور از سرگیری سوآپ نفت صادر کرده ام.



وزیر نفت با اعلام اینکه تمامی شرکت های سوآپ کننده نفت می توانند بر اساس شرایط جدید اقدام به سوآپ نفت از مسیر ایران بکنند، تصریح کرد: از سرگیری سوآپ نفت با حفظ منافع ملی انجام می‌گیرد اما قطعا برای از سرگیری این تجارت نفتی با مشکلاتی روبرو هستیم.



به گزارش مهر، جمهوری اسلامی ایران در طول 13 سال انجام سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر بیش از 254 میلیون بشکه نفت از مسیر ایران، نفت سوآپ شد که حدود 880 میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشت.



محمود آستانه عضو هیات مدیره شرکت نیکو اخیرا در گفتگو با مهر با اشاره به انجام مذاکرات با 4 تا 5 شرکت بین‌المللی به منظور از سرگیری سوآپ نفت، گفته است: بر این اساس مذاکرات اولیه با ویتول سوئیس انجام گرفته و این شرکت هم به منظور از سرگیری سوآپ نفت اعلام آمادگی کرده است.



مشاور وزیر نفت با اعلام اینکه شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی برای از سرگیری سوآپ نفت به دنبال تضمین‌هایی از شرکت ملی نفت ایران هستند که این عملیات را به یک باره قطع نکنند، تصریح کرده است: بسته به نوع و مدت زمان امضای قرارداد بسته‌های جدید تشویقی نفتی ایران نصیب شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی داخلی خواهد شد.



جزئیات مذاکرات گازی ایران- کویت



زنگنه همچنین در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر سفر چند هفته قبل امیرکویت به تهران و آغاز مذاکرات بین دو کشور برای صادرات گپاز، اظهار داشت: در نشست تهران، مذاکراتی با مقامات کویت برای صادرات گاز طبیعی به این کشور انجام شد.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه ایران پیشنهاد خود را برای آغاز صادرات گاز به کویت ارائه کرده است، بیان کرد: با این وجود کویت هنوز به پیشنهاد رسمی گازی ایران پاسخی نداده است.



وزیر نفت در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر مذاکره با کویت به منظور توسعه مشترک میدان گازی آرش در خلیج فارس، گفت: برای توسعه میدان آرش تاکنون مذاکره ای با کویت انجام نگرفته است.



زنگنه وزیر نفت پیشتر در خصوص وضعیت طرح توسعه میدان مشترک گازی آرش و سهم خواهی عربستان، تاکید کرده بود: این پرونده یک موضوع باز و حل نشده است و برای حل آن نیازمند گذشت زمان هستیم.



به گزارش مهر، میدان مشترک نفت و گاز آرش یکی از منحصر به فردترین میادین هیدروکربوری جهان است به طوری که بین سه کشور جمهوری اسلامی ایران، کویت و عربستان سعودی مشترک است.



در این بین علی ماجدی معاون امور بین‌الملل وزیر نفت روز گذشته در واکنشی تند به ادعای مقامات نفتی عربستان سعودی درباره مالکیت میدان نفت و گازی آرش، تاکید کرد: این میدان بین ایران و کویت در خلیج فارس مشترک بوده و عربستان هیچ سهمی از این میدان ندارد.



سال گذشته شرکت‌های ملی نفت کویت (کی.پی.سی) و آرامکوی عربستان سعودی به منظور توسعه میدان نفت و گاز آرش (الدوره) کنسرسیوم (کی.جی.او) را تاسیس کردند و حتی شهریور ماه سال گذشته برای توسعه میدان مشترک آرش حفاری یک حلقه چاه اکتشافی آغاز شد.



با وجود تاسیس این شرکت مشترک نفتی، این دو کشور عربی حاشیه خلیج فارس خیلی زود بر توسعه این میدان مشترک نفت و گاز به اختلاف رسیدند به طوری که هم اکنون توسعه این میدان مشترک نفتی توسط این دو کشور عربی متوقف شده است.



در همین حال رویترز اخیرا با انتشار گزارشی، مدعی شده است: پروژه مشترک کویت و عربستان برای توسعه میدان گازی آرش (الدوره) که ایران هم در آن مشارکت دارد تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. به گفته یک مقام کویتی، اختلاف عربستان سعودی و کویت بر سر نحوه شراکت در گاز تولیدی از این میدان علت اصلی توقف پروژه مشترک دو کشور در این زمینه شده است.