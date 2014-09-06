تشکیل دبیرخانه کودکان کار/ایجاد 10 مرکز تخصصی کودکان کار

به گزارش خبرگزاری مهر ،فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در دیدار با تشکل های مردم نهاد با موضوع کودکان کار با تقدیر از عملکرد رسول خادم –عضو شورای اسلامی شهر تهران در دور دوم و سوم - درخصوص کودکان کار در شورای اسلامی شهر تهران گفت: کار کردن درخصوص کودکان کار در شورای شهر و شهرداری نیز گاهی با مشکلاتی مواجه می شود و علی رغم تلاشی که انجام می شود کار با پیچیدگی ها و سختی هایی روبرو می شود.وی به مصوبات شورای شهر تهران در سال­های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: این مصوبات سبب شد تا در سالجاری بتوان بودجه ای را برای تخصیص به کودکان کار پیش بینی کرد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: با اختصاص این بودجه در سالجاری برنامه ریزی برای ایجاد 10 مرکز تخصصی کودکان کار در شورای شهر تهران امکان پذیر شد.

دانشور با اشاره به برخی مشکلات پیش روی مدیریت شهری برای اداره این گونه مراکز برای شهرداری گفت: امیدواریم شرایط به گونه ای رقم بخورد که پیش از ساخت، مدیریت این مراکز به تشکل های مردم نهاد تخصصی واگذار شود.

وی در ادامه از حساسیت ایجاد شده در شورای اسلامی شهر تهران درخصوص کودکان کار خبر داد و تصریح کرد: گستردگی موضوع و حساسیت به وجود آمده سبب شده است احمد دنیا مالی و محسن سرخو، دو عضو شورای اسلامی شهر تهران چندین بار در صحن شورا نسبت به موضوع ساماندهی کودکان کار تذکر بدهند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به برخی اشکالات موجود برای ساماندهی وضعیت کودکان کار اشاره کرد و گفت: نبود آمار قابل استناد در خصوص کودکان کار از جمله اشکالات موجود در این زمینه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

دانشور از پیش بینی 2 میلیارد تومان اعتبار در خصوص کودکان کار در شورای اسلامی شهر تهران حبر داد و گفت: با استفاده از این بودجه و همکاری تشکل های مردم نهاد با توجه به ظرفیتشان می توان برای تکمیل آمار و همچنین اقدامات بعدی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان استفاده کرد.

وی در ادامه بر لزوم طبقه بندی این کودکان بر اساس وضعیتشان برای خدمات رسانی هر چه بهتر به آنها تاکید و تصریح کرد: برای نمونه کودکانی که 2 والدشان ایرانی هستند را می توان با یکسری حمایت ها به مدرسه فرستاد ضمن اینکه تجربیات نشان می دهد که حل معضل این کودکان راحت تر انجام می شود.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه فقر دلیل ایجاد اکثر مشکلات برای کودکان کار با دو والد ایرانی است ادامه داد: حل مشکلات کودکان با یک والد ایرانی و یا دو والد افغانی پیچیده تر بوده و می توان از 374 خانه سلامت و 10 مرکز تخصصی در حال ایجاد برای آنها استفاده کرد.

دانشور با اشاره به تصویب طرح مسئولیت های اجتماعی برای بنگاه های اقتصادی در شورای اسلامی شهر تهران با تعداد رأی بالا گفت: بر این اساس مصوبه تمام شرکت های طرف قرارداد شهرداری باید مسئولیت خود را در خصوص مسائل اجتماعی شهر انجام دهند.

وی تعداد شرکت های طرف قرارداد شهرداری را 10 هزار شرکت دانست و گفت: کودکان کار و آسیب های اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در این قالب گنجیده می شود که چگونگی انجام آن در حال بررسی است.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به تجربه این کار در سایر شهرها جهان اشاره کرد و اظهار داشت: هر چند اجرای این مصوبه بسیار خوب است ولی عملیاتی کردن آن سخت و پیچیده است که باید تشکل های مردم نهاد مدیریت شهری را در این خصوص حمایت کنند.

دانشور با بیان اینکه شهرداری قدرتمند ترین دستگاهی است که می توان در این خصوص نقش ایفا کند، ادامه داد: با استفاده از طرح مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و همچنین تفاهم نامه میان شهرداری و اتاق بازرگانی می توان سایر شرکت ها را نیز به انجام مسئولیت های اجتماعیشان تشویق کرد.

وی همچنین از ایجاد دبیرخانه ای با موضوع کودکان کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد بتوان در بحث جمع آوری اطلاعات و همچنین ساماندهی وضعیت کودکان کار با حضور تشکل های مردم نهاد اقدامات خوبی رخ دهد.