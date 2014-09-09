هشدار روسیه به کشورهای غربی درباره دنباله روی از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دومای روسیه به کشورهای غربی درباره دنباله روی از سیاست های واشنگتن در خصوص تحولات اوکراین هشدار داد.

لسرگئی ناریشکین گفت: کشورهای غربی و دیگر شرکای روسیه تحریم ها علیه روسیه را برگزیده اند که در راستای حمایت از سیاست های تجاوزکارانه آمریکا صورت می گیرد.

وی همچنین گفت: این تحریم ها الگوی روابط اقتصادی را در عرصه جهانی از بین برده است.

رئیس دومای روسیه تصریح کرد تحریم ها علیه روسیه، افزایش خشونت ها در اوکراین را به دنبال داشته و سبب شده است تا دولت اوکراین از آن به عنوان وسیله ای برای اعمال تنبیه علیه جدایی طلبان استفاده کند.

ناریشکین در ادامه افزود: وقت آن است که شرکای روسیه از فکر و مغز خود استفاده کنند و خود را از سیاست های تجاوزکارانه واشنگتن دور نگه دارند.

