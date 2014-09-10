آغاز توزیع کارت آزمون های ارشد و دکتری پولی/ برگزاری آزمون در جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش در کارشناسی ارشد مجازی ویژه شاغلین و پذیرش در پردیس های خودگردان دانشگاه ها و همچنین آزمون پذیرش در مقطع دکتری پردیس های خودگردان بر روی سایت سنجش قرار دارد و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت پرینت آن را تهیه کنند.

آزمون کارشناسی ارشد پردیس های خودگردان در تمامی استان ها به جز استان مازندران در مرکز استان برگزار می شود. در مازندران آزمون در شهر بابلسر برگزار خواهد شد.

در آزمون کارشناسی ارشد پذیرش مجازی ویژه شاغلین و پذیرش پردیس خودگردان 21 هزار و 339 نفر شرکت کرده اند که از این تعداد 7 هزار و 916 نفر معادل 37.10 درصد زن و 13 هزار و 423 نفر معادل 62.90 درصد مرد هستند.

ظرفیت پذیرش در این آزمون 21 هزار و 513 نفر است.

آزمون دکتری پردیس های خودگردان در 7 گروه و 144 کد رشته امتحانی برگزار می شود که شامل 36 کدرشته در علوم انسانی، 29 کد رشته در علوم پایه، 31 کد رشته در فنی و مهندسی، 30 کد رشته کشاورزی، 3 کد رشته هنر، 9 کد رشته دامپزشکی و 6 کدرشته زبان است.

داوطلبان در این آزمون باید به کلیه سئوالات تخصصی، استعداد تحصیلی و زبان عمومی پاسخ دهند. ضرایب مجموع دروس تخصصی 4 و ضرایب استعداد تحصیلی و زبان هر کدام یک است. فقط در رشته زبان و ادبیات عرب درس زبان، زبان عربی خواهد بود.

در این آزمون 24 هزار و 88 نفر شرکت کردند که از این تعداد 8 هزار و 90 نفر معادل 33.59 درصد زن و 15 هزار و 998 نفر معادل 66.41 درصد مرد هستند. ظرفیت پذیرش در این دوره یک هزار و 561 نفر است.