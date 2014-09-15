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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۶:۱۲

گردشگران خارجی نسبت به قوانین و مقررات ایران توجیه می شوند

معاون گردشگری کشور گفت: قوانین و مقررات ایران که تا کنون از سوی کنسولگری ها، گمرک و سازمانهای دیگر انجام می شد، تجمیع و بازنگری می شود تا هنگام ورود گردشگران خارجی به ایران، در اختیار آنها قرار گیرد.

مرتضی رحمانی موحد به خبرنگار مهر گفت: قوانین و مقررات ایران اکنون نیز از سوی کنسولگری ها و گمرک به گردشگران خارجی اعلام می شود اما در حال تجمع این قوانین هستم و بار دیگر آخرین تغییرات مربوط به قوانین هر کدام از دستگاهها را گرفته و در سایتهای وزارت خارجه و سفارتخانه ها می گذاریم و به زبان محلی، فارسی و انگلیسی ترجمه خواهیم کرد تا هر کسی که می خواهد به ایران بیاید این قوانین را مانند یک بروشور کنار پاسپورت به او بدهیم.

وی ادامه داد: وظیفه ما این است که هر کسی وارد ایران می شود را نسبت به ایران توجیه کنیم این کار با دادن بروشور و نقشه انجام می شد ولی اطلاع رسانی در حوزه قوانین و مقررات و شئونات اسلامی هم  یکی از همان اطلاع رسانی هاست.

رحمانی موحد تصریح کرد: این اطلاع رسانی در همه جای دنیا عرف است و زمانی که گردشگران وارد سفارتخانه ها می شوند ، با قوانین آن کشور نیز آشنا خواهند شد. ما نیز اکنون این قوانین را بازنگری و مدون می کنیم.

کد مطلب 2370219

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