به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتسال گیتیپسند اصفهان و حفاری خوزستان در چارچوب رقابتهای هفته سوم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور از ساعت 18 امروز در ورزشگاه مخابرات اصفهان برگزار شد.
موقعیتهای تیم ملی حفاری بیشتر بود اما گل گیتیپسند در دقیقه 18 با فرصت طلبی احمد اسماعیلپور وارد دروازه شد.
یک دقیقه بعد محمد صفری ، با ضربه شوت دروازه سپهر محمدی را باز کرد تا بازی با نتیجه تساوی در نیمه نخست، به پایان برسد.
در نیمه دوم مسابقه، گیتیسند بهتر بازی کرد اما رفتهرفته حفاری بر بازی مسلط شد و یک موقعیت این تیم به تیرک خورد اما در نهایت، روی اشتباه تقیزاده بازیکن گیتیپسند، گل دوم حفاری توسط مهران عالیقدر به ثمر رسید.
پس از یک دقیقه، تقیزاده اشتباه خود را جبران کرد و گل تساوی را وارد دروازه تیم حفاری کرد تا این بازی با تساوی دو بر دو به پایان برسد.
تیم اصفهانی بعد از گل، تلاش برای گلزنی کرد و بازی 5 نفره را در دستور کار قرار داد اما نتوانست از این تاکتیک خود نتیجهای کسب کند.
گیتیپسند با این تساوی 7 امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور قرار گرفت.
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