به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن گزارش داد که روز گذشته در جریان حملات بالگردهای نیروی هوایی ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور دستکم 15 شبه نظامی کشته شدند.



نیروهای هوایی ارتش پاکستان همچنین موفق به شناسایی پنج مقر تروریست ها و نابودی آن و همچنین انهدام 10 خودروی مملو از مواد منفجره شدند.



الجزیره انگلیسی نیز گزارش داد که دولت پاکستان 10 نفر را به اتهام حمله به ملاله یوسف زی نوجوان پاکستانی که تلاش گسترده ای را برای تحقق عدالت و مبارزه با تبعیض جنسیتی انجام داده است، بازداشت کرد.



ژنرال عاصم سلیم بجوا سخنگوی ارتش پاکستان شبه نظامیان بازداشت شده از جمله 10 تروریست را جزو گروه تروریستی طالبان پاکستان موسوم به "شورا" معرفی کرد.



وی همچنین با اشاره به بازداشت اصرار الرحمان اعلام کرد که افراد بازداشت شده ساکن ایالت خیبر پختونخواه بوده که در پی ترور 22 فرد دیگر از جمله مخالفان طالبان در دره سوات بوده و به زودی در یک دادگاه مقابله با تروریسم محاکمه می شوند.



خبر دیگر اینکه عبدالحبیب سیدخیل فرمانده پلیس ولایت کنر در شرق افغانستان از زخمی شدن یک غیرنظامی در جریان شلیک 32 موشک پاکستان به منطقه شیگل و دانگام این ولایت خبر داد.



همچنین دادگاه عالی موافقت خود را با تشکیل پرونده علیه نواز‌شریف نخست وزیر، شهباز شریف سر‌وزیر ایالت پنجاب، چوهدری نثار‌علی‌خان وزیر کشور، خواجه‌ آصف وزیر دفاع و فرمانده پلیس اسلام‌ آباد به اتهام کشتار اعضای حزب تحریک عوامی اعلام کرد.



اعضای حزب تحریک عوامی بر این باورند که نخست وزیر و وزیر کشور خواستار سرکوب تظاهرات مسالمت‌ آمیز این حزب از سوی پلیس و شلیک به مردم شده اند که در جریان ناآرامی ها شماری از اعضای حزب تحریک عوامی کشته و زخمی شدند.