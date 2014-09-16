به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی نبوی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه کارگاه اقتصاد مقاومتی در یاسوج در نشستی با خبرنگاران افزود: در یک سال گذشته فضا، فضای مناسبتری شده و امیدی در بین مردم ایجاد شده و آن گره های تحریم هم تا حدی باز شده است.

وی بیان کرد: در مجموع در وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرار گرفته ایم و از شرایط سخت تا حدی عبور کرده ایم اگرچه باید آماده باشیم تا در شرایط سخت تر کارمان را پیش ببریم.

نبوی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از ساختار آن دانست و گفت: اگر این ساختار اصلاح شود خیلی از مشکلات بر طرف خواهد شد.

ساختار اقتصاد کشور عامل چالش های اقتصادی

وی اظهار داشت: تحریم ها نیز در این مشکلات بی تاثیر نبوده اما مشکلات ساختاری بیشتر موجب چالش های اقتصادی شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فضای اقتصادی کشور مثبت شده است، افزود: در یک سال گذشته تورم مهار شده اما این مهار شدن به شرطی جواب می دهد که از رکود هم خارج شویم.

وی بیان داشت: هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده ایم و خروج غیرتورمی از رکود یکی از سیاستهایی است که دولت در سال جاری بر آن تاکید دارد.

مسکن مهر موجب رشد تورم در کشور شد

نبوی در بخش دیگری از سخنان خود هر دولتی را دارای نقاط ضعف و قوتی دانست و گفت: سیاستی که دولت قبل در خصوص مسکن مهر پیش گرفت، موجب فشار آوردن به منابع بانکی و ایجاد نقدینگی با افزایش پایه پولی شد که این نقش زیادی در ایجاد تورم داشت.

وی تصریح کرد: اصل اینکه مشکل مسکن را حل کنیم خوب بود اما اینکه به منابع فشار بیاوریم و پول پرقدرت را به این بخش تزریق کنیم، اشتباه بود.

نبوی همچنین با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بیان کرد: اجرای این طرح از سوی دولت قبل کاری شجاعانه بود اما اشکالی که وجود داشت این بود که دولت بیش از منابع و مابه التفاوت قیمتها یارانه به مردم پرداخت کرد.

تا قیامت نمی توان یارانه پرداخت کرد

وی با بیان اینکه اصل کار اصلاح قیمتهای انرژی کاری ضروری بود، اظهار داشت: با این حال پولهایی که به مردم پرداخت شد از منابع دیگری بود که هنوز هم ادامه دارد و دولت با کسری هایی در پرداخت مواجه است.

نبوی با بیان اینکه تا قیامت نمی توان یارانه پرداخت کرد، اظهار داشت: باید دغدغه های مردم شناسایی شود و با روشهای دیگری این نگرانیها برطرف گردد و به تدریج یارانه های صرف رفع نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، درمان، بهداشت و .. شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: باید بستری مهیا شود تا با صدور سریع مجوزها، پشتیبانی نظام بانکی، حذف کارشکنی های نظام بروکراسی و ... شاهد رشد سرمایه گذاری و تحول در اقتصاد کشور باشیم.

وی عنوان کرد: با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی این عزم در دولت، مجلس و قوه قضائیه ایجاد شده است.