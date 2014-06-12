به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی و جشن امضای نهمین فهرست لاک پشت پرنده چهارشنبه‌شب 21 خرداد، در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار شد و تنها یک کتاب با عنوان «آواورزی با سی بی لک» و «الفباورزی با کاکاکلاغه» نوشته محمدهادی محمدی موفق به دریافت 6 لاک پشت پرنده شد.

در اين برنامه غلامرضا امامی مترجم كتاب‌های كودك و نوجوان و يكی از كسانی كه كتاب‌هايش موفق به دريافت 3 و برخی ديگر 4 لاك پشت پرنده شده است، گفت: کودکی‌های ما رنگ دیگری داشت و اگرچه دیوارها بلند نبود اما آرزوها بلند بود. وقتی ما بچه بودیم، آسمان خیلی آبی بود و از پشت بام، می‌شد ستاره‌ها را دید اما حالا سال‌هاست که به پشت بام نرفته‌ام به علاوه با این هوای ابری و سربی نمی‌توان آسمان را دید!

وي افزود: حالا آسفالت و دیوارها، آدم‌ها را جدا کرده است. در همان سال‌ها وقتی در کانون پرورش بودم، به دنیای کودکان وارد شدم و سالی 10 کتاب منتشر می‌کردیم با اين تفكر كه باید الگو باشیم بنابراين در آن زمان، تمام توجه‌ها به سمت کیفیت معطوف بود ولی حالا همه چیز به سمت کمیت رفته است و بازی‌های رایانه‌ای و تلویزیون، اجازه نمی‌دهد، بچه‌ها بادبادک درست کنند و از زندگي‌شان لذت ببرند.

حافظ موسوی، شاعر نیز گفت: من نویسنده کودک و نوجوان نیستم و کتاب قصه پاییز و نهال هلو، اولین کتاب من در این حوزه به حساب می‌آید. قضيه نوشته شدن اين داستان هم از این قرار است که 20 سال قبل نوشتم و از انتشار آن ترسان بودم چون آقای نادر ابراهیمی درباره اين داستان، نکته‌ای را گفت که به نظرم درست بود. ایشان به من گفت تو حق نداشتی شخصیت باد را در نظر کودکان، منفی جلوه دهی. به همین دلیل هم بود که من قصه را بازنویسی کردم اما باز هم آن را منتشر نکردم تا این‌که 2 سال قبل، تصمیم گرفتم آن را منتشر کنم.

وي اضافه كرد: به هر حال اگرچه از کودکی آرزو داشتم داستان کودکان و نوجوانان بنویسم ولی هیچ وقت موفق نشدم به علاوه، کودکی‌های ما بسیار تلخ بود و حتی در شهرستان‌ها کتاب هم نبود، یادم هست وقتی کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، شعبه‌ای در شهر ما تاسیس کرد، با دنیای ادبیات کودکان آشنا شدم و همواره مدیون آن اتفاق هستم.

موسوی همچنين گفت: ادبیات کودک به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است و جدی گرفته نمی‌شود. زمان ما اغلب نویسنده‌های معروف، دستی هم در کار نوشتن داستان برای کودکان داشتند ولی حالا فکر می‌کنم چه قدر خوب است که این کار را نمی‌کنند چون این حوزه تخصصی است و باید به اهلش واگذار شود. این را گفتم که از همین‌جا اعلام کنم جرات نمی‌کنم پس از این، قصه یا شعری در حوزه کودکان بنویسم.

محمد هادی محمدی نیز در این برنامه درباره 2 کتاب 6 لاک‌پشتی‌اش گفت: این دو مجموعه، مربوط به آموزش زبان کودکان در دنیاست چرا که آموزش زبان در کشورهای دیگر از سنین بسیار پایین آغاز می‌شود ولی متاسفانه در کشور ما هنوز در 5 سالگی مانده است به هر حال مجموعه «آواورزی» با هدف آشنایی کودکان با آواها منتشر شده است.

کریستینا فیشر، مسئول فرهنگی سفارت سوئیس، ليلی گلستان، فرشيد شفيعی و همچنين NGO كودكان كار و خانه‌ای برای آينده از دیگر میهمانان ويژه رونمایی از فهرست لاک پشت پرنده در شهر کتاب مرکزی بودند.

به اين ترتيب کتاب‌هايی كه 5 لاک‌پشت دريافت كرده‌اند، عبارتند از:

این وبلاگ واگذار می‌شود، نوشته فرهاد حسن‌زاده/ افق

«سَفر» و «در باران از سفر آمد» نویسنده: احمدرضا احمدی/ ثالث

ماجراهای کاپیتان زیرشلواری/ نویسنده: دیو پیلکی/ مترجم: انسیه بهبهانی/ کتاب‌های سنجاقک

دس دسی باباش می‌یاد/ گردآوری: ثمین باغچه‌بان / تصویرگر: فرشید شفیعی / چاپ و نشر نظر

مقررات/ نویسنده: سینتیا لرد/ مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی/ افق

کتاب‌هایی که 4 لاک پشت گرفته‌اند، نيز عبارتند از:

آه! ای سرزمین محبوب من/ نویسنده: پاتریک مودیانو- مترجم: رؤیا خویی/ تاب خروس

مجموعه آخرین شاگرد/ نویسنده: ژوزف دیلینی - مترجم: مریم منتصرالدوله/ افق

اردک سیاه/ نویسنده: ژانت تیلور لایل- مترجم: نسرین وکیلی / پارسا مهین‌پور/ افق

اسب جنگی/ نویسنده: مایکل موپورگر- مترجم: پروین علی‌پور/ افق

بن‌بست نورولت/ نویسنده: جک گانتوس/ مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی/ افق

مجموعه جونی بی. جونز/ نویسنده: باربارا پارک- مترجم: آتوسا صالحی و مژگان کلهر/ امیرمهدی حقیقت افق

حیوانات بد/ نویسنده: تیفانی استون- مترجم: نیاز اسماعیل‌پور/ کتاب‌سرای تندیس

فلامینگویی به نام فلوید/ نویسنده: تیفانی استون- مترجم: نیاز اسماعیل‌پور/ کتاب‌سرای تندیس

قشنگ‌ترین قصه‌ها برای كودكان/ نویسنده و تصویرگر: كورنلیا فونكه- مترجم: كتایون سلطانی/ آفرینگان

کشتی احمق‌ها/ نویسنده: تری جونز- مترجم: امیرمهدی حقیقت/ انتشارات همشهری

ماجراهای فرانتس‌کوچولو/ نویسنده: کریستینه نوستلینگر - مترجم: کتایون سلطانی/ آفرینگان

مجموعه نیکولا کوچولو/ نويسنده: رنه گوسینی - تصویرگر : ژان ژاک سامپه- مترجمان: ناهید طباطبایی، دینا کاویانی/ بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

مجموعه آبی‌کوچولو و زردکوچولو/ نويسنده و تصويرگر: لئو لیونی - مترجم: غلام‌رضا امامی / مؤسسه نشر شهر

سفر کک‌ومک/ نويسنده و تصويرگر: لئو لیونی - مترجم: غلام‌رضا امامی / مؤسسه‌ی نشر شهر

مالِ من/ نويسنده و تصويرگر: لئو لیونی - مترجم: غلام‌رضا امامی / مؤسسه‌ی نشر شهر

یک تخم‌مرغ عجیب! /نويسنده و تصويرگر: لئو لیونی - مترجم: غلام‌رضا امامی / مؤسسه‌ی نشر شهر

چطوری برگردیم خانه؟/ نويسنده و تصويرگر: اولیور جفرز- مترجم: نسرین وکیلی /کتاب‌های زعفرانی

چطوری ستاره بگیریم؟ /نويسنده و تصويرگر: اولیور جفرز- مترجم: نسرین وکیلی /کتاب‌های زعفرانی

کسی پنگوئن گم نکرده؟/ نويسنده و تصويرگر: اولیور جفرز- مترجم: نسرین وکیلی /کتاب‌های زعفرانی

گنجشک من بدو... بدو/ نویسنده: بریژیت ونینگر- مترجم: غلام‌رضا امامی/ انتشارات کودکان

کتاب‌هایی که 3 لاک پشت گرفته‌اند نيز به قرار زير است:

آرزوی تنهایی لی‌لی/ نویسنده: ژاکلین ویلسون- مترجم: نسرین یوسفی/ ایران‌بان

خل‌‌بازی‌های چلی/ نویسنده: جاناتان مرس مترجم: مریم رحیمی/ ایرانبان

داستان چرخ/ نویسنده : محمدشمس لنگرودی- تصویرگر: الهه جوانمرد/ شهر قلم

سبيل بابات مي‌چرخه!/ نويسنده: ناصر كشاورز- تصويرگر: مهدي صادقي/ زعفران

شاهزاده‌ای سوار بر ماشین مشدی ممدلی/ نویسنده: شهربانو بهجت/ آفرینگان

قصه پاییز و نهال هلو/ نویسنده: حافظ موسوی/ شهر قلم

کولاک / نویسنده: سلینا چونز- مترجم: غلام‌رضا امامی/ انتشارات کودکان

لنا روی شیروانی/ نویسنده: پتر هرتلینگ- مترجم: گیتا رسولی/ آفرینگان

لورنس چاقه/ نویسنده: دیک کینگ اسمیت – مترجم: ونداد مزارعی/ زعفران

من نگهبان جن‌خانه هستم /نویسنده: فاطمه فروتن اصفهانی/ افق

هانو و اژدهاکوچولو/ نویسنده: ایرینا کرشونف- مترجم: کتایون سلطانی/ آفرینگان

هفت خوان و خرده‌ای/ نویسنده: احمد اکبرپور- تصویرگر: مرجان ثابتی/ افق

وقتی بابام کوچک بود- 2/ نويسنده: علی احمدی-تصویرگر: رودابه خائف/ آفرینگان

شیوه‌ خلاق در هنر و کاردستی با دورریختنی‌ها/ نویسنده: فیونا وات- مترجم: نازنین نجفیان/ کتاب‌های بنفشه (انتشارات قدیانی)

پیرمرد و ببر/ نویسنده: علی خاکبازان/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان