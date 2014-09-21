تکمیل کریدور شمال - جنوب با همکاری آذربایجان/ افزایش حمل کالا از آسیای میانه

به گزارش خبرنگار مهر، همکاری ایران و آذربایجان در بخش حمل و نقل وارد فاز جدیدی می‌شود و بر این اساس دو کشور برای توسعه کریدور شمال به جنوب و اتصال ریلی بین ایران، آذربایجان و روسیه با یکدیگر همکاری می‌کنند.

در حال حاضر یکی از مسیرهای مهم ریلی ایران که تکمیل کننده کریدور شمال - جنوب است از قزوین شروع شده و پس از عبور از رشت و انزلی به آستارا در مرز کشور آذربایجان می‌رسد که در حال حاضر مسیر ریلی قزوین - رشت تکمیل نشده و در مرحله زیرسازی است. همچنین ادامه این مسیر از رشت به سمت آستارا هم در مراحل اولیه است و مطابق با دیداری که میان مدیرعامل راه آهن ایران با روسای روسیه و آذربایجان انجام شد، ساخت این مسیر به روس ها واگذار می‌شود.

بنابر اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، طرح راه آهن قزوین - رشت بطول 165 كيلومتر، بصـورت يـك خطه، بـا سرعـت طـرح 160 کیلومتر بر ساعت برای بخش مسافري و 120 کیلومتر بر ساعت براي باري، از ايستگاه سياه چشمه در قزوين شروع و با عبور از روستاهاي كوهين و شيرين سو در محدوده شهرهاي لوشان، منجيل، رودبار، رستم آباد و امامزاده هاشم، ادامه مسير داده و به ايستگاه رشت مي‌رسد.

در مجموع مسیر ریلی قزوین - رشت - آستارا 369 کیلومتر طول دارد که 11 ایستگاه برای آن در نظرگرفته شده است و در این مسیر 22 کیلومتر تونل و حدود 17 کیلومتر پل ساخته شده که به همین دلیل از پروژه‌های پیچیده ریلی به شمار می‌رود.

در حال حاضر زیرسازی این پروژه در مسیر قزوین - رشت به حدود 85 درصد رسیده و ریل گذاری در 30 کیلومتر از مسیر هم انجام شده است. احمد صادقی مدیرعامل پیشین شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در سال 91 اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این خط آهن را یک هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفت بود: براساس برنامه زمان‌بندی باید در سال 92 پروژه راه‌آهن قزوین‌-رشت را به اتمام می‌رساندیم.

در واقع قرار بود این پروژه 4 ساله و تاپایان سال 92 به اتمام برسد اما کمبود اعتبارات منجر به طولانی شدن پروژه شد و در حال حاضر هم دولت به دنبال تامین منابع مالی برای پروژه های عمرانی نیمه تمام است تا هرچه زودتر این پروژه ها به سرانجام برسد.

پیشنهادات ایران به آذربایجان برای توسعه خطوط ریلی

براساس این گزارش در دیداری که هفته گذشته میان وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت و اقتصاد آذربایجان برگزار شد بر آمادگی ایران برای سرمایه گذاری سه جانبه میان ایران، آذربایجان و روسیه برای تکمیل خط ریلی قزوین - رشت - انزلی - آستارا تاکید شد.

عباس آخوندي در این دیدار راهکارهای کوتاه مدتی را به طرف آذربایجانی پیشنهاد داد تا قبل از تکمیل این خط آهن که ممکن است چند سال به طول بیانجامد، مسیرهای دیگری برای انتقال کالا از آذربایجان به ایران جایگزین شود.

امتداد خط آهن آذربایجان تا آستارا بطول 8 کیلومتر از پیشنهاداتی بود که آخوندی به وزیر اقتصاد آذربایجان داد تا با اجرای این پروژه کوتاه مدت، کالا از مسیر ریلی به ایران منتقل شود و در ادامه از آستار تا قزوین با کامیون حمل شده و دوباره با خط آهن قزوین تا بندرعباس حمل شود.

همچنین احداث سریع خط ریلی رشت - انزلی به طول 40 کیلومتر از دیگر پیشنهاداتی بود که به طرف آذربایجانی داده شد تا از این طریق کالاهای آذربایجان با کشتی به بندرانزلی منتقل شده و سپش از طریق قطار به بندرعباس حمل شود.

در این خصوص شاهين مصطفي وزير اقتصاد و صنعت آذربايجان با تاکید بر اهمیت کریدور ریلی شمال - جنوب اعلام کرد که این پیشنهادات مورد بررسی قرار می گیرد.

در واقع تکمیل خط آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا از اقداماتی است که می تواند نقش بسیار مهمی بر توسعه ترانزیت ریلی و حمل و نقل کالا از طریق راه آهن داشته باشد که این موضوع هم درآمدزایی بالایی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

منافع بلندمدتی که توسعه کریدورهای ریلی برای ایران به دنبال دارد از موضوعات مهمی است که در ابتدای کار دولت یازدهم مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفت بطوریکه اعلام شد توسعه حمل و نقل ریلی از یادگارهایی است که از دولت یازدهم برای مردم به جای خواهد ماند.





