نتیجه برای ما اهمیت نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی‌مهر در مورد عملکرد تیم فوتبال جوانان برابر قطر گفت: پس از بازگشت از چین و استراحتی کوتاه، ملی‌ پوشان ابتدا در کمپ تیم‌های ملی تمرینات خود را برگزار کرده و سپس به جزیره کیش آمدیم تا با انجام 4 دیدار تدارکاتی، نقاط ضعف و قوت تیم را در فرصت باقی مانده ارزیابی و در نهایت رفع کنیم.

وی افزود: آب و هوای جزیره کیش بسیار شرجی بوده و این امر به ما کمک می کند تا بازیکنان را در این شرایط آب و هوایی چند دیدار تدارکاتی برگزار کنند و در نهایت به آمادگی خوبی برسند. هدفمان از انجام دیدارهای دوستانه صرفا آمادگی بازیکنان است که شاگردانم کم کم به مرز آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی می‌رسند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران در خصوص نتیجه‌ای که بازیکنان در دو دیدار مقابل قطر گرفتند، گفت: نتیجه برایمان اهمیت ندارد قصد ما آمادگی و رفع مشکلات فنی است که خوشبختانه تیم در شرایط خوبی قرار دارد.