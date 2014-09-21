جشنواره فیلم مقاومت کلید خورد/ حضور سینماگران و مسئولان با چفیه

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت عصر امروز یکشنبه 30 شهریور در تالار وحدت افتتاح شد.



این مراسم با حضور علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، مسئولان ارشد فرهنگی و اجتماعی، خانواده های شهدا و جانبازان، هنرمندان و سینماگران کشور و نمایندگان رسانه های گروهی در حال برگزاری است. علیرضا رضاداد دبیر جشنواره فیلم فجر، محمدرضا جعفری جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره فیلم کودک نیز در این مراسم حضور یافته اند.



سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سخنرانی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، گزارش دبیر جشنواره، اجرای ارکسترسمفونیک به صورت زنده به رهبری آرش امینی در سه قطعه شامل قطعه از مقاومت تا پیروزی، قطعه دوم غزه و قطعه سوم نوستالژی فیلم های دفاع مقدس، تشریفات استقبال از خانواده های معزز شهدا و مادران شهدا با حضور مسئولان و هنرمندان، تجلیل از چهره های بزرگداشتی شامل ابوالقاسم طالبی، جهانبخش سلطانی، مرتضی شعبانی و محمدتقی فهیم، نکوداشت خادمان عرصه سینمای مقاومت شادروان جواد شریفی راد، اکبر رنجبر و باغبانی با حضور خانواده های این هنرمندان فقید، اهدای جوایز و معرفی برگزیدگان سه بخش جشنواره شامل: بخش آثار سینمایی ویدیویی، بخش بصیرت و بخش جلوه گاه نور، احیای حس و حال دوران دفاع مقدس با بهره گیری از تجهیزات صوتی و نور، برنامه نقالی و پرده خوانی با موضوع مقاومت مردم غزه از برنامه های مراسم امشب است.

خانواده های شهدا از جمله شهید باغبانی تاکنون در مراسم حضور یافته ایند همچنین ابوالقاسم طالبی، جهانبخش سلطانی، مرتضی شعبانی و محمدتقی فهیم چهار هنرمند و منتقدی که در این مراسم تجلیل می شوند از روی فرش قرمز عبور کرده و به آنها چفیه هایی اهدا شد.

لاریجانی نیز با چفیه در مراسم حاضر شده است.

مراسم افتتاحیه که توسط محمد حیدری کارگردانی شده است حال و هوای تئاتری و دفاع مقدسی دارد.

سینمای عصر جدید، فلسطین و ملت در تهران فیلم های جشنواره را نمایش خواهند داد.



بخش خارجی جشنواره در کشور های روسیه، گرجستان، لبنان، هند، قزاقستان، ترکیه، سوریه و فلسطین (غزه) برگزار می شود.







