برگزیدگان سه بخش جشنواره فیلم مقاومت معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان در سه بخش جلوه گاه نور, بصیرت و ویدیویی اینگونه معرفی شدند:

1- بخش جلوه‌گاه نور

فیلمنامه‌های کوتاه داستانی



دیپلم افتخار و تندیس برگزیده اول به مهدی قویدل برای نگارش فیلمنامه«ماهی‌ها هم خیس می‌شوند»



دیپلم افتخار به شهره شافعی برای فیلمنامه«سرباز»



دیپلم افتخار به قدرت باقری برای فیلمنامه«پایی برای پروانه»



پویانمایی



دیپلم افتخار و تندیس برگزیده به وحید شاکری برای پویانمایی «رقص قاصدک‌ها»



دیپلم افتخار به مهدی شاد برای پویانمایی «ماجراهای عمو سام»



دیپلم افتخار به علیرضا طاهری برای پویانمایی «جزیره بیداری»



لوح تقدیر به محمدجواد بابایی برای پویانمایی دختر سنگ‌فروش



نماهنگ



دیپلم افتخار و تندیس برگزیده به الهه گل‌محمدی برای نماهنگ «بی‌انتها»



دیپلم افتخار به آرش رفیعی برای نماهنگ «شمعدانی»



دیپلم افتخار به مهدی نقویان برای نماهنگ «بابا خون داد»



مستند



دیپلم افتخار و تندیس برگزیده اول به محسن سوهانی برای مستند «سایه‌های شهر شلوغ»



دیپلم افتخار به روح‌الله اکبری برای مستند «املیا»



دیپلم افتخار به علیرضا نوروزی برای مستند «آن مرد ایستاده است»



لوح تقدیر به داود جلیلی و سلمان ابوطالبی برای مستند «هالیوود اسب تروا»



فیلم کوتاه داستانی



دیپلم افتخار به امیرعباس ربیعی برای فیلم «میتینگ»



لوح تقدیر به خاطر استفاده از تکنیک نو به عباس عمرانی بیدی برای فیلم «پارکینگ»



دیپلم افتخار به ابوالفضل گلفام برای فیلم «سرباز و شعبدباز»



2- بخش بصیرت



دیپلم افتخار و تندیس بهترین فیلم داستانی به مسعود تکاور برای فیلم سینمایی ویدیویی «سایه‌‌بان»



دیپلم افتخار و تندیس بهترین فیلم مستند به رضا صادقی برای مستند «کدام انحراف؟»



لوح تقدیر ویژه به محمدباقر مفیدی‌کیا برای فیلم بلند داستانی «لکه»



3- بخش سینمایی ویدیویی



بهترین فیلمنامه



دیپلم افتخار به سید روح‌الله حجازی برای نگارش فیلمنامه«سبز به رنگ زمرد»



بهترین کارگردان



دیپلم افتخار و تندیس بهترین کارگردانی به مهرداد خوشبخت برای فیلم «ذهن خاموش»



بهترین فیلم



هیئت داوران جشنواره در این بخش هیچ اثری را برای دریافت بهترین فیلم معرفی نکرد.



جایزه ویژه هیئت داوران به علیرضا کمالی برای بازی در فیلم «ذهن خاموش» و لوح تقدیر ویژه داوران به محمود پاک‌نیت برای حضور در فیلم‌های انقلاب و دفاع مقدس تعلق گرفت.

در این مراسم از جهانبخش سلطانی، ابوالقاسم طالبی، مرتضی شعبانی و محمد تقی فهیم تجلیل شد.

تجلیل از خانواده‌های شهیدان هادی باغبانی مستندساز، محمدجواد شریفی‌راد مدیر جلوه‌های بصری و علی‌اکبر رنجبر مدیرعامل شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس بخش پایانی این مراسم بود که توسط سردار نقدی، جواد جباری مدیرعامل بنیاد سینمایی روایت و محمد خزایی دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت انجام شد.

هادی باغبانی مستندساز کشورمان با حضور در درگیری های کشور سوریه برای فیلمسازی به شهادت رسید. شریفی راد و رنجبر نیز در انفجار در پشت صحنه فیلم - سریال «معراجی ها» به کارگردانی مسعود ده نمکی جان خود را از دست دادند.

