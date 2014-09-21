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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۲۳:۴۶

پیام بشار اسد به جشنواره‌ای ایرانی/ واقعیت‌ها را شما به جهان عرضه کنید

پیام بشار اسد به جشنواره‌ای ایرانی/ واقعیت‌ها را شما به جهان عرضه کنید

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مناسبت آغاز سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت پیامی اختصاصی منتشر کرده که این پیام در مراسم افتتاحیه جشنواره خوانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بشار اسد رئیس جمهور کشور سوریه طی پیامی به سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت مراتب خوشحالی خود را از برگزاری این جشنواره اعلام کرد.

رئیس جمهور سوریه در بخشی از پیام که توسط مصطفی دیوق رایزن فرهنگی سوریه در ایران خوانده شد، به ضرورت برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: از طریق جشنواره مقاومت واقعیت ها را برای جهان منتقل کنید.

متن کامل پیام رئیس جمهور سوریه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

نوآوران گرامی

تمدن ملت ها آیینه ای برای نسل های آینده و هنر در همه اشکال متفاوت خود یکی از مهمترین و مترقی ترین جنبه های تمدن است.

جشنواره شما امروزه با مضامین عالی آن بیش از یک جشنواره فیلم می باشد. فیلم های مقاومت حامل و حاوی پیام و ثبت کننده آن است و آنچه که امروز به آن دست می آزید نگارش تاریخ واقعیت هایی می باشد که آنان خواهان دفن آن هستند، شما از راه ثبت وقایع، رنج هایی که سوریه از سوی تروریسم تکفیری دچار آن شده است زنده نگه می دارید.

می دانم این یک رسالت سنگین است ، لیکن شما اهل آن می باشید، بنابراین این واقعیت ها را برای جهان منتقل نمایید و به عنوان تاریخ صادقانه و نه تحریف شده و همان طوری که آنان می خواهند باشد، برای نسل های آینده ثبت نمایید.

آرزوهای قلبی جهت توفیق شما و از خداوند سبحان خواهانم و از صمیم قلب موفقیت شما را از خداوند سبحان خواهانم.

بشار اسد

رئیس جمهوری عربی سوریه
 

کد مطلب 2374823

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