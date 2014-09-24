صید سلطان آسمان ها با حشره کش/ تاکسیدرمی عقابهای در معرض انقراض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دیده بان حقوق حیوانات، عقاب خالدار بزرگ (Great Spotted Eagle) یا عقاب تالابی از جمله گونه های در معرض تهدید جهانی است که تابستان ها در شمال روسیه و شمال شرق اروپا به سر برده و زمستان را در آب بندها و تالاب های ایران می گذراند.

این پرنده در رده آسیب پذیر (VU) فهرست قرمز سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست (IUCN Red List) قرار دارد و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز جزو گونه های حمایت شده است و شکار و صید آن به هر طریقی ممنوع است.

یک فعال محیط زیست و پرنده نگر در این باره به خبرنگار مهر می گوید: هر سال در اواخر شهریور ماه اولین گروه عقاب های خالدار بزرگ وارد تالاب ها، آب بندها ، حاشیه رودخانه ها و نی زارهای شرق مازندران بخصوص تالاب های بین المللی فریدونکنار، میانکاله و سرخرود می شوند اما متاسفانه به جای حمایت و حفاظت با گلوله های شکارچیان و دام های صیادان جهت فروش یا تاکسی درمی مواجه می شوند.



شرق مازندران- سوادکوه – بیست و هفتم شهریور ماه 1393

به گفته آرش حبیبی آزاد، صیادان پس از صید زنده پرنده برای آنکه اثری از جای زخم یا گلوله روی بدن پرنده باقی نماند آن را به روش های دردناکی مانند استفاده از سموم حشره کش می کشند و سپس تاکسی درمی کرده و به بهای ناچیزی به مشتریان خود که اغلب از قبل سفارش داده اند می فروشند تا جسد بی جان پرندگان زیبا، کمیاب و در معرض تهدید، درگوشه ای از اطاق پذیرایی یا دفتر کار یا موزه تاریخ طبیعی خاک بخورد.

او ادامه می دهد: البته معمولا اشکال تاکسی درمی شده این پرنده مستقیما در معرض فروش قرار نمی گیرد و وظیفه سفارش گرفتن گونه های کمیاب را همین دستفروشان یا فروشندگان صنایع دستی که جسد تاکسی درمی شده حیوانات اهلی یا پرندگان غیر حمایت شده را می فروشند بر عهده دارند.





عکس از منوچهر برون

حبیبی آزاد تأکید می کند: با وجود آن که طبق بند الف ماده 13 قانون شکار و صید شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض به خصوص در مناطق حفاظت شده ای مانند تالاب بین المللی فریدونکنار مجازات حبس و جزای نقدی دارد اما به دلیل فقدان ضمانت اجرایی دسترسی به عقاب زنده یا جسد این پرنده و سایر پرندگان مهاجر ، کمیاب و حفاظت شده به سادگی در بازارهای غیر قانونی این منطقه امکان پذیر است.

بنابراین مسئولان سازمان محیط زیست باید هرچه سریعتر با نظارت جدی تر بازارهای خرید و فروش پرندگان به ویژه بازار پرندگان فریدون کنار که از نظر تخلف و استفاده از روش های بی رحمانه برای شکار و صید پرندگان در کشور شهره است را ساماندهی کنند تا دستکم به این راحتی شاهد خرید و فروش و سفارش گرفتن برای تاکسیدرمی گونه هایی همچون عقاب که این همه قانون داخلی و بین المللی برای حمایت از آن تصویب شده نباشیم .