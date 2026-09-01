به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش تلاشکی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت اجرایی و آماری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر جدید چاه مبارک، از ثبتنام بالغ بر یکهزار متقاضی و تحویل قرارداد به بیش از ۴۰۰ خانوار واجد شرایط خبر داد.
وی افزود: اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از نهاد خانواده به عنوان سرمایهگذاری برای آیندهای بهتر، با جدیت تمام در دستور کار این مجموعه قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر و مجری شهر جدید چاه مبارک افزود: بر اساس آخرین پایشهای صورتگرفته تا ابتدای شهریورماه، در مجموع هزار و ۶۷ خانوار در شهر جدید چاه مبارک در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند که از این میزان، ۵۷۷ خانوار دارای سه فرزند و ۴۹۰ خانوار دارای چهار فرزند هستند.
تلاشکی با اشاره به فرآیند پالایش و احراز هویت متقاضیان افزود: پس از بررسی دقیق مدارک، تاکنون در مجموع ۶۲۲ متقاضی به تایید نهایی رسیدهاند که شامل ۲۴۲ خانوار در قالب طرح سه فرزندی و ۳۸۰ خانوار در قالب طرح چهار فرزندی هستند.
وی در ادامه روند اقدامات اجرایی و تخصیص زمین را مثبت ارزیابی کرد و بیان کرد: با تلاشهای شبانهروزی صورتگرفته، زمین مورد نیاز برای ۵۰۰ خانوار از متقاضیان تایید نهایی شده به طور کامل تأمین شده و تا این لحظه فرآیند تخصیص قطعی در سامانه و تحویل قرارداد برای ۴۰۳ خانوار به انجام رسیده است.
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