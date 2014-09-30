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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۷

برای هشتمین روز متوالی انجام شد/

عملیات جنگنده های ائتلاف در دیرالزور و الرقه

عملیات جنگنده های ائتلاف در دیرالزور و الرقه

برای هشتمین روز متوالی منابع عربی از ادامه حملات جنگنده های ائتلاف به واضع داعش در دیرالزور و الرقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سوریه پرس، با گذشت یک هفته از آغاز حملات جنگنده های ائتلاف بین المللی علیه داعش به رهبری آمریکا به مواضع این گروه تروریستی در سوریه منابع سوری از حملات جدید این جنگنده ها به مواضع داعش در شهرکهای "الخریطه"، "الحوایج"، "جبل طابوس" در "الشمیطه" واقع در دیرالزور خبر دادند.

بر اساس این گزارش پایگاههای داعش در الرقه نیز امروز مورد هدف حملات هوایی جنگنده های ائتلاف قرار گرفت.

شایان ذکر است از دوشنبه شب هفته گذشته حملات ائتلاف به مواضع داعش در سوریه بدون مجوز شورای امنیت آغاز شده است.

روز گذشته نیز منابع سوری از مورد هدف قرار گرفتن بزرگترین میدان گازی سوریه در استان دیرالزور خبر دادند.

کد مطلب 2380826

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