استاندار مازندران به قویترین مرد جهان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران آمده است: کسب مدال طلاي مسابقات وزنه برداري سنگين وزن مسابقات آسيايي ۲۰۱۴ اينچئون و ركورد شكني قهرمان شايسته مازندراني تيم ملي وزنه برداري ايران توسط آقای بهداد سليمي موجب افتخار و سربلندي است.

روحيه جهادي و تلاش و همت اين پهلوان برومند و دلاور مازندران و فتح قله های رفیع افتخار و پيروزي در ميادين ورزشي كه با موفقیت و سربلندی، پرچم جمهوري اسلامي ايران را به اهتزاز درآورد و دل مردم عزيز ايران اسلامي و مردم ولايتمدار مازندران را شاد كرد، شايسته تقدير و سپاس است.

اين افتخارآفريني ارزشمند را كه با توكل به قدرت لایزال الهی و در هفته دفاع مقدس حاصل شد را به مردم سرافراز ميهن اسلامي و مردم فهيم مازندران ، جامعه ورزشي كشور به ويژه پهلوان عزيز، بهداد سليمي و خانواده گرامي اش تبريك و شادباش عرض نموده، از خداوند سبحان، تداوم این پیروزی ها را برای جوانان عزیز و مومن میهن اسلامی و استان ولایتمدار مازندران مسئلت مي نمايم.



قابل ذكر است استاندار مازندران همچنين در تماس تلفني با پدر بهداد سليمي، اين موفقيت ارزشمند را تبريك گفت و در تماس با پدر مولايي وزنه بردار ديگر مازندراني براي اين فرزند شايسته مازندران آرزوي سلامتي و موفقيت کرد.

قویترین مرد جهان و عضو تیم ملی وزنه‌برداری ایران موفق شد مدال طلای دسته فوق سنگین هفدهیمن دوره بازیهای آسیایی را به خود اختصاص دهد. این پنجمین مدال طلای کاروان ورزش ایران در این دوره از بازیها بود.