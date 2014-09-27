به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، اعضای مجلس عوام انگلیس در نشست روز گذشته خود با مشارکت لندن در حمله علیه مواضع داعش در عراق موافقت کردند.

مجلس عوام انگلیس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از این پس جنگنده های انگلیسی در حمله به مواضع داعش در عراق مشارکت خواهند کرد.

پیشتر ائتلاف بین‌المللی علیه داعش با حضور آمریکا و متحدانش در خاورمیانه نظیر عربستان و امارات متحده عربی حملات هوایی را علیه مواضع داعش در عراق و سوریه آغاز کرده‌اند و فرانسه نیز به عنوان بخشی از این ائتلاف دست به حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق زده است.

حملات جنگنده های این ائتلاف از دو شنبه شب به مواضع داعش در سوریه آغاز شده است.