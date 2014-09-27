به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آندری کنچالوفسکی کارگردان روسی با متهم کردن روسیه به هالیوودزدگی فیلم «شب‌های سفید پستچی» را از فهرست فیلم‌هایی که نامزد معرفی به بخش اسکار خارجی زبان شده‌اند، بیرون کشید.

کنچالوفسکی که به تازگی با این فیلم در جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه شده بود گفت نمی خواهد فیلمش در رقابتی برای کسب جایزه اسکار شرکت کند.

وی گفت در سال های اخیر همواره منتقد هالیوودزدگی سینمای روسیه بوده و از تاثیر منفی سینمای تجاری آمریکا بر سینمای کشورش نگران است. وی گفت این فیلم ها ذایقه مخاطبان ما را به جاهای ناخوشایندی می برند.

این کارگردان با ارسال نامه ای برای کمیته اسکار روسیه نوشت: شرکت در رقابتی برای کسب یک جایزه هالیوودی برایش بی‌معنی است.

وی افزوده است به این دلیل فیلمش را از این رقابت بیرون کشیده که حضور در هالیوود برای بسیاری از فیلمسازان موجب توهمی به معنی تایید بین‌المللی شده است که در نهایت موجب یکسان شدن کیفیت فیلم‌ها می‌شود، در صورتی که وی با این مساله موافق نیست.

انتظار می رود کمیته انتخاب فیلم روسیه برای اسکار همین روزها فیلم منتخبش را به کمیته فیلم خارجی زبان اسکار معرفی کند و فیلم کنچالوفسکی یکی از مناسب‌ترین فیلم‌ها برای این انتخاب محسوب می‌شد. فیلم دیگری که احتمال می رود برای این رقابت انتخاب شد فیلم آندری ژیاگینتسف با عنوان «لویاتان»است که موفق شده تا جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره فیلم کن دریافت کند.

روند انتخاب فیلم منتخب روسیه برای اسکار فیلم خارجی در سه سال اخیر مناقشه برانگیز شده و پیش از این ولادیمیر منشوف رییس این کمیته از امضای پروتکل نهایی خودداری کرده بود. او این تصمیم را در اعتراض به انتخاب فیلم نیکیتا میخالوف با عنوان «سوخته شده توسط خورشید 2:قلعه» گرفته بود.