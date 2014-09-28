ساختار هیئت های ورزشی کم کار همدان تجدید نظر می شود

سیدعبدی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نشست ماهانه با هیئت های ورزشی استان همدان اظهار داشت: محوریت بحث اصلی این نشست استفاده از توان بخش خصوصی بود چراکه امروز نه تنها در کشور بلکه در جهان حامی ورزش، بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه در استان همدان نیز کارخانه های خوبی داریم که رؤسای هیئت های ورزشی استان باید از توان این کارخانه ها استفاده کنند، افزود: با تلاش استاندار همدان کارخانه فولاد ویان از تیم فوتبال پاس همدان و کارخانه مجموعه غذایی سحر از کشتی استان حمایت می کند.

وی با تاکید بر اینکه اگر هیئت های ورزشی پیگیری کنند اسپانسر پیدا خواهند کرد، یادآور شد: هزینه های دولتی به تنهایی نمی تواند هیئت های ورزشی را اداره کند و هیئت ها باید به سمتی حرکت کنند که به بخش خصوصی واگذار شوند تا ادامه حیات دهند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال ورزش همدان پیشرفت خوبی داشته است، گفت: اعزام ورزشکاران استان همدان به عرصه های ملی و برون مرزی و بازی های آسیایی، میزبانی های قهرمانی کشور در رشته های مختلف و میزبانی مسابقات فوتسال زیر 14 سال آسیا در همدان نیمه اول امسال، سالی خوب برای ورزش همدان رقم زد.

وی عنوان کرد: امیدواریم در شش ماهه دوم سال با تلاش بیشتر رؤسای هیئت های ورزشی و کمک بخش خصوصی شاهد رویدادهای بزرگ تری در استان همدان باشیم.

افتخاری در پایان گفت: اگر رؤسای هیئت های ورزشی بتوانند اعتماد بخش خصوصی را جلب کنند و به سمت درآمدزایی حرکت کنند قطعا ورزش استان همدان پیش از پیش رشد و توسعه خواهد داشت.