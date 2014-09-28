روابط عمومی استانداری مازندران در کشور برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری صبح یکشنبه در حاشیه نشست شورای اطلاع رسانی استان گفت: بر اساس ارزيابي مركز اطلاع رساني و امور بين الملل وزارت كشور، این اداره كل با ۳۳۰ امتيار رتبه اول را در بين روابط عمومي هاي استانداري هاي سراسر كشور كسب کرد.



مظفري گفت: در آخرين ارزيابي وزارت كشور كه در شهريور ۹۳ صورت گرفت و طي نامه شماره 81891 مورخه 5 / 7 / 93 از سوي رئيس مركز اطلاع رساني و امور بين الملل وزارت كشور اعلام شده است اداره كل روابط عمومي استانداري مازندران با ۳۳۰ امتياز مقام اول كشور را كسب كرد.



مظفری تصریح کرد: بر اساس این ارزیابی، خراسان رضوي با ۳۲۰ امتياز و مركزي با ۱۷۳ امتياز در رتبه های بعدی قرار دارند.



دبير شوراي اطلاع رساني استان تاكيد كرد :كسب اين رتبه مهم در سايه مديريت جهادي و فعاليتهاي شبانه روزي استاندار مازندران محقق شده است.



مظفري تصريح کرد: ملاك و معيار ارزيابي وزارت كشور فقط اخبار ، فعاليتها و اقدامات استاندار مي باشد كه اين موفقيت ارزشمند به دليل حجم گسترده فعاليتها و اقدامات استاندار و اطلاع رساني به موقع و همه جانبه از سوي اداره كل روابط عمومي استانداري مازندران محقق شده است.



سخنگوي شوراي اطلاع رساني استان تصريح نمود : حضور استاندار مازندران در بيش از ۱۷۰۰ برنامه سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در يكسال گذشته زمينه اطلاع رساني گسترده را فراهم كرده است و يكي از دلايل اصلي اين موفقيت پركاري و تلاش جهادي نماينده عالي دولت در استان است.



مظفري توليد اخبار كيفي و مستند ، ارائه خبرهاي مهم و ويژه ، مقالات كاربردي ، تهيه نماهنگ ها و گزارش هاي تصويري و تهيه آلبوم عكس موضوعي از فعاليتها را از جمله محورهاي اين ارزيابي اعلام كرد و افزود: اخبار و مطالب توليدي استان كه از كيفيت لازم برخوردار بوده و مربوط به فعاليت استاندار مازندران است ضمن ارزيابي ،در مركز اطلاع رساني وزارت كشور نيز منتشر مي شود.

وي بار ديگر از همكاري بسيار خوب رسانه هاي گروهي استان براي انعكاس اخبار و رويدادهاي استانداري مازندران تقدير و تشكر کرد و افزود: در ۶ ماه گذشته بيش از شش هزار خبر و مطلب در حوزه فعاليتهاي استاندار ، مديران كل ستادي و فرمانداران در رسانه هاي مكتوب و مجازي استان منتشر شد كه بيانگر همكاري مناسب رسانه هاي گروهي با اداره كل روابط عمومي استانداري است.