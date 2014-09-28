به گزارش خبرگزاری مهر، گلزار محمدی مسئول بخش کارگاه های آموزشی سومین جشنواره تئاتر شهر از تولید و اجرای 6 اثر نمایشی در بخش های نمایشنامه خوانی و جنبی خبر داد که محصول روند چهار ماهه بخش کارگاه های آموزشی را به نمایش می‌گذارند.

محمدی درباره شکل‌گیری این کارگاه ها گفت: برای برگزاری کارگاه ها با استادان مختلفی گفتگو شد و آنها شرح درس هایی را ارایه دادند که از سطح بالایی نیز برخوردار بود ولی به دلیل تداخل زمانی با برنامه ها امکان همکاری با همه این استادان را نداشتیم. در نتیجه از میان همه شرح درس هایی که از هنرمندان و استادان مختلف دریافت کرده بودیم 6 کلاس آموزشی و یا کارگاه به مرحله اجرا رسید.

وی با بیان اینکه بحث مخاطب شناسی و نیاز دانشجویان و هنرجویان تئاتر در این کارگاه ها مورد توجه بوده است، ادامه داد: برای انتخاب موضوع ها جلسه های متعددی با دبیر جشنواره و دبیر اجرایی داشتیم و نسبت به مخاطب شناسی که درباره هر فرهنگسرا و نیازسنجی که از هنرجویان تئاتر و دانشجویان هنرهای نمایشی انجام دادیم کارگاه ها را انتخاب کردیم. آموزش کامل یعنی رودرویی مستقیم هنرجویان با یک نمایش و آشنا شدن از پایه تا اجرا، نوشتن طرح، نمایشنامه و بازیگری تا آماده کردن یک نمایش برای اجرا هدف کلی کارگاه های آموزشی قرار گرفته و بر همین سیاق به اجرا در آمد.

وی با اشاره به پروسه 4 ماهه کارگاه های آموزشی اظهار کرد: کارگاه «از متن تا اجرا» با حضور داریوش مودبیان را از 12 تیر آغاز کردیم که تا 29 شهریور ادامه داشت، کارگاه «نمایشنامه نویسی» محمد چرمشیر هم که از 14 مرداد آغاز شده تا 8 مهر ادامه دارد. کارگاه «بازیگر و دغدغه ها» فرهاد تجویدی از 2 مرداد تا 30 شهریور برگزار شد، کارگاه آموزشی «تئاتر ماسک کامل» غلامرضا شهبازی به مدت 3 روز از 23 تا 27 شهریور بود، کارگاه «تئاتر و محیط» احسان فلاحت پیشه هم از 11 مرداد تا 31 شهریور ادامه داشت و کارگاه «طراحی و تولید نمایش بیمارستانی» با حضور آرش صادقیان حقیقی، در جدول کارگاه های آموزشی جشنواره جا گرفت و در حال برگزاری است.

محمدی با بیان این که خوشبختانه شاهد استقبال مخاطبان در این دوره از کارگاه ها بودیم، گفت: کارگاه محمد چرمشیر با حضور 60 دانشجو در حال برگزاری است و با توجه به درخواست هنرجویان این کارگاه به مدت یک ترم دیگر در فصل پاییز به کار خود ادامه می دهد که در صورت قطعی شدن به اطلاع دوستان خواهد رسید.

وی ادامه داد: کارگاه «از متن تا اجرا» که با حضور داریوش مودبیان برپا شد در ایام جشنواره سه اجرای نمایشنامه خوانی دارد. در این کارگاه دانشجویان از طرح تا نمایشنامه نویسی و در نهایت اجرای نمایشنامه خوانی را یاد خواهند گرفت.

به گفته محمدی، بازیگری و دغدغه های آن یکی از سیاست های کاری فرهاد تجویدی است که با حضور 37 نفر علاقمند و دانش آموخته نوجوان و جوان تئاتر برگزار شد. این کارگاه یک اجرا در بخش جنبی جشنواره دارد.

وی با این توضیح که کارگاه «تئاتر و محیط» که احسان فلاحت پیشه آن را هدایت می کند نیز منجر به یک اجرا خواهد شد که در بخش جنبی جشنواره روی صحنه می رود، افزود: کارگاه «طراحی و تولید نمایش بیمارستانی» نیز در طول برگزاری جشنواره در چند بیمارستان تهران اجرا می کند. گروه «نمایش مفید» چند سال است که نمایش های برای اجرا در بیمارستان ها تولید می کند و این بار این اتفاق هنری با همکاری جشنواره تئاترشهر قرار است به سرانجام برسد.

وی همچنین اضافه کرد: جشنواره فضای مناسبی برای تکمیل داشته های علاقمندان هنر تئاتر است. جشنواره تئاتر شهر اگرچه جوان است ولی در حال برگزاری سومین دوره آن هستیم که با استقبال گروه های مختلف نمایشی روبرو بوده است. این جشنواره حامی نیروهای جوان، کوشا و با استعداد است و چه خوب که بتوان از این موقعیت به خوبی استفاده کرد.

اجراهای سومین جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران 11 مهرماه 1393 در مراکز فرهنگی و هنری شهر تهران برگزار می شود.



راه یافتگان به بخش پوستر سومین جشنواره تئاتر شهر

هیات داوران بخش پوستر سومین جشنواره تئاتر شهر 30 قطعه پوستر را برای حضور در نمایشگاه پوسترهای تئاتر از 1383 تا 1393 معرفی کردند.

هیات داوران بخش پوستر متشکل از قباد شیوا، امیر اسمی و علی اصغر دشتی 30 قطعه پوستر از 10 گرافیست و طراح تئاتر را برای حضور در نمایشگاه سومین جشنواره تئاتر شهر معرفی کردند. در این فهرست آثاری از کمال کچوئیان، محمد افشار، ساغر رادنژاد، میثم خاوری، مازیار (اسداله )قنبری، هادی معزی، منصوره قره داغی، ایلیا جهانیان، شکوه احمدی وجواد آتشباری دیده می شوند.

بخش پوستر سومین جشنواره تئاتر شهر مجموعه ای از پوستر های تئاتر از سال 1383 تا 1393 را در بر می گیرد. برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه سومین جشنواره تئاتر شهر که روز 18 مهرماه برگزار خواهد شد، معرفی می شوند.