به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بهروز منتقمی با مسئولان سازمان لیگ در ارتباط با حرکت پرسپولیس زیر سقف بودجه تعیین شده توسط این سازمان، گفتگو کرد.

وی در ارتباط با این حضور گفت: جدا از اینکه همچنان پیگیر وضعیت آقای ماهینی هستیم، برای جذب نفرات جدید باید در مورد بودجه هزینه شده توسط باشگاه اقدام لازم صورت می‌گرفت.

منتقمی تصریح کرد: در این ارتباط اسناد لازم به سازمان لیگ ارائه شد و با توجه به فاصله‌ای که تا سقف بودجه تعیین شده توسط سازمان لیگ داریم، می‌توانیم نسبت به جذب نفرات جدید اقدام کنیم که البته این نفرات توسط سرمربی تعیین خواهند شد.