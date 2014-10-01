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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۳

منتقمی مطرح کرد:

هزینه‌های پرسپولیس پائین‌تر از سقف لیگ/ می‎توانیم بازیکن جدید جذب کنیم

هزینه‌های پرسپولیس پائین‌تر از سقف لیگ/ می‎توانیم بازیکن جدید جذب کنیم

سرپرست باشگاه پرسپولیس با حضور در سازمان لیگ ضمن پیگیری موضوع حسین ماهینی، اسنادی مبنی بر اینکه هزینه‌های انجام شده توسط این باشگاه زیر سقف تعیین شده سازمان لیگ بوده، را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بهروز منتقمی با مسئولان سازمان لیگ در ارتباط با حرکت پرسپولیس زیر سقف بودجه تعیین شده توسط این سازمان، گفتگو کرد.

وی در ارتباط با این حضور گفت: جدا از اینکه همچنان پیگیر وضعیت آقای ماهینی هستیم، برای جذب نفرات جدید باید در مورد بودجه هزینه شده توسط باشگاه اقدام لازم صورت می‌گرفت.

منتقمی تصریح کرد: در این ارتباط اسناد لازم به سازمان لیگ ارائه شد و با توجه به فاصله‌ای که تا سقف بودجه تعیین شده توسط سازمان لیگ داریم، می‌توانیم نسبت به جذب نفرات جدید  اقدام کنیم که البته این نفرات توسط سرمربی تعیین خواهند شد.

کد مطلب 2381815

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