مثل ماهینی در 10 باشگاه دیگر هستند/ پرسپولیس گناهی ندارد

حمیدرضا سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضورش در تمرین روز گذشته پرسپولیس اظهار کرد: بازیکنان مشکل خاصی نداشتند! آنها بابت دریافت مطالبات فصل گذشته خود نگران بودند که به آنها گفتیم پرداخت دیون آنها جزو برنامه‌های ما هست. ما قرارداد این فصل بازیکنان را هفته ای پرداخت می‌کنیم و قرار شد مقداری از مطالبات قبلی را هم چند هفته یکبار به بازیکنان بدهیم.

وی درباره مشکل اتومبیل بازیکنان هم گفت: قرار شد این مشکل را هم تا جایی که بتوانیم حل کنیم.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره محرومیت حسین ماهینی به خاطر کارت پایان خدمت و نداشتن این بازیکن در دیدار حساس برابر سپاهان، تصریح کرد: متاسفانه اصلا اوضاع در این جهت بر وفق مراد نیست. ماهینی بازیکنی است که برای ما اهمیت زیادی دارد.باشگاه پرسپولیس هیچ گناهی در این زمینه ندارد. ما همه مراحل قانونی برای جذب بازیکنان را قبلا پشت سر گذاشته بودیم و الان نباید تحت فشار قرار بگیریم.

سیاسی ادامه داد: همانند وضعیت حسین ماهینی در 10 باشگاه دیگر هم وجود دارد ولی صدایی از آنها نیست. در حالی که بازیکن ما محروم شده است. من حرفی از دشمنی و یا ضربه زدن به پرسپولیس نزده‌ام چون "گردن ما مقابل قانون از مو باریکتر است" ولی به خاطر اینکه باشگاه بی تقصیر است و دارد ضرر می کند گلایه داریم.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس در پایان درباره تشکیل نشدن جلسه هیات مدیره در روز دوشنبه هم گفت: به خاطر اینکه زمان جلسه هیات مدیره با جلسه کمیسیون اصل نود برای خصوصی سازی پرسپولیس تقارن پیدا کرد موفق نشدیم جلسه را برگزار کنیم. ان شاءالله در هفته‌های بعد جلسه تشکیل خواهد شد.