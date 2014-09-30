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۸ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

برنامه روز دوازدهم بازی‌های آسیایی/ چشم به مدال‌های کشتی و تکواندو

برنامه روز دوازدهم بازی‌های آسیایی/ چشم به مدال‌های کشتی و تکواندو

ورزشکاران ایران در دوازدهمین روز از رقابتهای بازی‌های آسیایی اینچئون در 8 رشته تیمی و انفرادی به مصاف حریفان خود می‌روند که در رشته‌های کشتی و تکواندو شانس افزایش مدال‌های کاروان ایران وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین روز از هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی درحالی از بامداد روز یکشنبه در شهر اینچئون کره‌جنوبی آغاز می‌شود که ورزشکاران ایران در 8 رشته تیمی و انفرادی به مصاف حریفان خود از قاره کهن می‌روند.

برنامه این رقابتها به شرح زیر است:
والیبال:
* ایران - کویت، مرحله یک‌چهارم نهایی، ساعت 19:30

بسکتبال:
* ایران - قزاقستان، مرحله نیمه نهایی، ساعت 19:45

کبدی:
* بانوان: ایران - تایلند، ساعت 10
* مردان: ایران - ژاپن، ساعت 15

تکواندو:
* سمانه شش‌پری (ایران) - ماریسکا مالیندا (اندونزی)، وزن 57- کیلوگرم
* مهدی خدابخشی (ایران) - بهدر آیری دان (نپال)، وزن 80- کیلوگرم
* سجاد مردانی (ایران) - چول هو جو (کره‌جنوبی)، وزن 87+ کیلوگرم

کشتی: (دیدارهای مقدماتی از ساعت 13 و دیدارهای رده‌بندی و فینال 19 تا 20:45)
* افشین بیابانگرد، وزن 66 کیلوگرم
* پیام بویری، 75 کیلوگرم
* مجتبی کریم‌فر، وزن 85 کیلوگرم
* بشیرباباجان‌زاده، 130 کیلوگرم

دوومیدانی:
* هادی سپهرزاد: ادامه دهگانه(110 متر با مانع: ساعت 9:07، پرتاب دیسک: ساعت 9:40، پرش با نیزه: ساعت 11:20، پرتاب نیزه: ساعت 18:30 و 1500 متر: ساعت 21:30)
* حسن تفتیان: نیمه‌نهایی 200 متر مردان، ساعت 9:45
* محمدحسین ابارقی: نیمه‌نهایی 200 متر مردان، ساعت 9:59
* مریم طوسی: فینال 200 متر زنان، ساعت 19:40

پینگ پنگ:
* نوشاد عالمیان (ایران) - محمد رامز (پاکستان)، تک نفره مردان، ساعت 14:30
* افشین نوروزی (ایران) - محمد احمد علی (یمن)، تک نفره مردان، ساعت 15:10
* ایران - چین (نوشاد عالمیان - افشین نوروزی)، دوبل مردان، ساعت 17

قایقرانی:
اسلالوم بانوان
* سونیا گماری (ایران) - مین هی چو (کره‌جنوبی)، ساعت 10:12
* شقایق سیدیوسف (ایران) - لی وی لینگ (اندونزی)، ساعت 10:49

اسلالوم مردان
* امیرمحمد فتاح‌پور (ایران) - بئو مسو کیم (کره‌جنوبی)، ساعت 10:41
* محمدصدیق حشمتیان (ایران) - کازویا آداچی (ژاپن)، ساعت 11:25

کد مطلب 2381329

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