به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین روز از هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی درحالی از بامداد روز یکشنبه در شهر اینچئون کره‌جنوبی آغاز می‌شود که ورزشکاران ایران در 8 رشته تیمی و انفرادی به مصاف حریفان خود از قاره کهن می‌روند.

برنامه این رقابتها به شرح زیر است:

والیبال:

* ایران - کویت، مرحله یک‌چهارم نهایی، ساعت 19:30

بسکتبال:

* ایران - قزاقستان، مرحله نیمه نهایی، ساعت 19:45

کبدی:

* بانوان: ایران - تایلند، ساعت 10

* مردان: ایران - ژاپن، ساعت 15

تکواندو:

* سمانه شش‌پری (ایران) - ماریسکا مالیندا (اندونزی)، وزن 57- کیلوگرم

* مهدی خدابخشی (ایران) - بهدر آیری دان (نپال)، وزن 80- کیلوگرم

* سجاد مردانی (ایران) - چول هو جو (کره‌جنوبی)، وزن 87+ کیلوگرم

کشتی: (دیدارهای مقدماتی از ساعت 13 و دیدارهای رده‌بندی و فینال 19 تا 20:45)

* افشین بیابانگرد، وزن 66 کیلوگرم

* پیام بویری، 75 کیلوگرم

* مجتبی کریم‌فر، وزن 85 کیلوگرم

* بشیرباباجان‌زاده، 130 کیلوگرم

دوومیدانی:

* هادی سپهرزاد: ادامه دهگانه(110 متر با مانع: ساعت 9:07، پرتاب دیسک: ساعت 9:40، پرش با نیزه: ساعت 11:20، پرتاب نیزه: ساعت 18:30 و 1500 متر: ساعت 21:30)

* حسن تفتیان: نیمه‌نهایی 200 متر مردان، ساعت 9:45

* محمدحسین ابارقی: نیمه‌نهایی 200 متر مردان، ساعت 9:59

* مریم طوسی: فینال 200 متر زنان، ساعت 19:40

پینگ پنگ:

* نوشاد عالمیان (ایران) - محمد رامز (پاکستان)، تک نفره مردان، ساعت 14:30

* افشین نوروزی (ایران) - محمد احمد علی (یمن)، تک نفره مردان، ساعت 15:10

* ایران - چین (نوشاد عالمیان - افشین نوروزی)، دوبل مردان، ساعت 17

قایقرانی:

اسلالوم بانوان

* سونیا گماری (ایران) - مین هی چو (کره‌جنوبی)، ساعت 10:12

* شقایق سیدیوسف (ایران) - لی وی لینگ (اندونزی)، ساعت 10:49

اسلالوم مردان

* امیرمحمد فتاح‌پور (ایران) - بئو مسو کیم (کره‌جنوبی)، ساعت 10:41

* محمدصدیق حشمتیان (ایران) - کازویا آداچی (ژاپن)، ساعت 11:25