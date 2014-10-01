کبدی مردان ایران مقتدرانه به نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، تیم کبدی مردان ایران صبح امروز چهارشنبه و در دومین دیدارش در گروه B بازی‌های آسیایی برابر تیم با نتیجه 53 بر 12 ژاپن پیروز شد و به دیدار نیمه نهایی این مسابقات راه یافت.

تیم ایران در دو بازی قبلی خود در این گروه هم برابر مالزی و کره‌جنوبی پیروز شده بود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.