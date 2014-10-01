اعتراض رسمی کمیته ملی المپیک ایران به کشتی آسیا و کمیته برگزاری مسابقات

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی اینچئون امروز مجتبی کریم‌فر در وزن 85 کیلوگرم به دلیل ناداوری در رقابت با نماینده کره‌جنوبی بازنده اعلام شد تا از رسیدن به فینال محروم شود.

با توجه به اینکه این مشکل در کشتی عبدولی نیز رخ داده بود، کمیته ملی المپیک ایران امروز با امضای کیومرث هاشمی اعتراض رسمی خود را به اتحادیه کشتی آسیا و همچنین کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی اعلام کرد.

بنا به ابن گزارش احتمال تغییر رای وجود ندارد اما به دلیل ناداوری‌های مسابقات کشتی کمیته ملی المپیک در نظر دارد با اعتراض رسمی خود جلوی این عمل کره‌ای‌ها را در رقابت‌های آینده و در دیگر رشته‌ها بگیرد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.