پازاج: بیابانگرد غیرت کرد، کریم فر اشتباه!/ ناداوری دو طلا را از ما گرفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، احد پازاج در ادامه گفت: یک مقدار مشکلات و نواقص در تیم بود که باید در آینده برطرف شود.ضمن اینکه ناداوری ها نیز دو طلای مسلم را از تیم ما گرفت.

وی تصریح کرد: می توانستیم طلای بیشتری داشته باشیم اما مجتبی کریم فر احتیاط نکرد و با ضربه زدن بی موقع به صورت حریف کره ای بهانه خوب یبه داوران داد که او را سه اخطاره کنند. با این وجود افشین بیابانگرد غیرت کرد و جانانه کشتی گرفت در حالیکه تا آخرین روز بلاتکلیف بود و نمی دانست باید به بازیهای آسیایی اعزام شود. دلیل این موضوع نیز این بود که پزشکان سعی کردند نوروزی را به بازیها برسانند اما او در روز آخر انصراف داد. با این وجود مدال برنز بیابانگرد که در وضعیتی ناآماده با تیم ملی به کره جنوبی آمد از مدال طلا برای ما ارزشمند تر است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.